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Neymar não viaja com Seleção para Filadélfia e está fora de Brasil x Haiti

Atacante permanecerá em Nova Jersey para concluir tratamento de lesão na panturrilha direita e está fora do confronto diante do Haiti pela Copa do Mundo de 2026.

Por: Marcelino Antunes Fonte: CNN Brasil
18/06/2026 às 13h39
Neymar não viaja com Seleção para Filadélfia e está fora de Brasil x Haiti
(Foto: Rafael Ribeiro / CBF)

O atacante Neymar não acompanhará a delegação da Seleção Brasileira no deslocamento para Filadélfia. A confirmação foi feita pela Confederação Brasileira de Futebol nesta quinta-feira (18).

Segundo a entidade, o camisa 10 permanecerá em Nova Jersey para intensificar a etapa final de recuperação da lesão muscular na panturrilha direita, problema que o mantém afastado das partidas há aproximadamente um mês.

Durante esse período, o jogador continuará utilizando a estrutura disponibilizada no hotel The Ridge e no centro de treinamento Columbia Park, locais que servem de base para a equipe brasileira durante a disputa da Copa do Mundo de 2026. A medida integra o planejamento do departamento médico da CBF para garantir uma recuperação mais rápida e segura.

Com a continuidade do tratamento, a participação de Neymar no duelo contra o Haiti, válido pela segunda rodada da fase de grupos, está descartada.

A lesão ocorreu em 17 de maio, durante uma partida do Santos Futebol Clube contra o Coritiba Foot Ball Club, um dia antes da convocação para o Mundial. Desde então, o atleta ficou fora dos amistosos preparatórios e também da estreia da Seleção Brasileira na competição.

A expectativa é de que Neymar continue sendo acompanhado diariamente pela equipe médica e passe por novas avaliações antes de uma possível reintegração aos treinamentos com o restante do elenco.

 

 

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