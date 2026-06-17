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Homem é preso com cocaína, dinheiro e celular em Frederico Westphalen

Suspeito de 41 anos foi detido em flagrante pela Brigada Militar durante ação no perímetro urbano; drogas e quase R$ 5 mil foram apreendidos.

Por: Marcelino Antunes Fonte: LA+
17/06/2026 às 09h57
Homem é preso com cocaína, dinheiro e celular em Frederico Westphalen
(Foto: Brigada Militar)

Uma operação da Brigada Militar realizada na tarde de terça-feira (16) resultou na prisão de um homem suspeito de envolvimento com o comércio de drogas em Frederico Westphalen.

A abordagem ocorreu após policiais que atuavam em patrulhamento identificarem uma situação relacionada ao tráfico de entorpecentes. Diante da suspeita, as equipes realizaram a intervenção e abordaram o indivíduo, de 41 anos.

Durante a revista pessoal, os militares encontraram 28 porções de cocaína já embaladas para venda. Também foram apreendidos R$ 4.957 em dinheiro e um telefone celular que, segundo a investigação, era utilizado nas atividades ilícitas.

Após receber voz de prisão, o suspeito foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos legais. No local, a autoridade policial registrou o flagrante por tráfico de drogas.

Concluídos os trâmites, o homem foi levado ao Presídio Estadual de Frederico Westphalen, onde permanece à disposição da Justiça.

A Brigada Militar destacou que segue intensificando operações de prevenção, patrulhamento e inteligência com o objetivo de combater o tráfico de drogas e fortalecer a segurança da população na região.

 

 

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