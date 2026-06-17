Operação da Brigada Militar resulta em três prisões e apreensão de quase 10 mil maços de cigarros

Uma ação da Brigada Militar realizada na terça-feira (16) culminou na prisão de três homens e na apreensão de uma grande carga de cigarros contrabandeados na localidade de Manchinha, área rural do município de Três de Maio.

Após levantamento de informações e monitoramento conduzido pelo setor de inteligência, policiais militares passaram a acompanhar dois veículos suspeitos, uma Montana e uma S10. Durante a abordagem e fiscalização dos automóveis, os agentes localizaram aproximadamente 9.970 maços de cigarros de origem estrangeira introduzidos ilegalmente no país.

Três indivíduos, com idades de 27, 35 e 43 anos, foram detidos durante a operação. Após receberem voz de prisão, eles foram encaminhados para os procedimentos legais junto à Delegacia da Polícia Federal em Santo Ângelo.

A carga apreendida permanecerá sob responsabilidade da Receita Federal para as providências cabíveis. Segundo estimativas das forças de segurança, o prejuízo causado à atividade criminosa ultrapassa R$ 203 mil.

A ocorrência foi atendida por equipes do 44º Batalhão de Polícia Militar (44º BPM), que atuaram na interceptação dos veículos e na apreensão da mercadoria irregular.

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