PRF alerta motoristas sobre riscos de gelo nas rodovias gaúchas durante o inverno

Com a intensificação do frio no Rio Grande do Sul, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) reforça recomendações aos usuários das rodovias federais para evitar acidentes provocados pelas baixas temperaturas, principalmente em áreas da Serra, Planalto e Fronteira Oeste.

Um dos principais perigos nesta época do ano é o chamado “gelo negro”, fenômeno que ocorre quando a umidade presente no ar, o orvalho ou a água remanescente das chuvas congela sobre o asfalto em temperaturas iguais ou inferiores a 0°C. Por ser praticamente invisível, o gelo pode ser confundido com pista apenas úmida, dificultando a identificação do risco pelos motoristas.

A camada congelada reduz significativamente a aderência dos pneus ao pavimento, prejudicando a capacidade de frenagem e o controle do veículo. Diante desse cenário, a PRF orienta que os condutores adotem cuidados extras, como diminuir a velocidade, manter maior espaço em relação ao veículo à frente e redobrar a cautela ao passar por pontes e viadutos, locais mais suscetíveis ao congelamento.

Também é recomendado evitar movimentos bruscos ao volante ou frenagens repentinas. Caso o veículo comece a deslizar, a orientação é retirar gradualmente o pé do acelerador e manter a direção estável. O uso dos faróis baixos durante todo o trajeto, inclusive durante o dia, também contribui para a segurança.

Outra recomendação é evitar deslocamentos durante a madrugada e nas primeiras horas da manhã, períodos em que as temperaturas costumam ser mais baixas e o risco de formação de gelo aumenta.

A Polícia Rodoviária Federal acompanha constantemente os pontos mais críticos das rodovias e, quando necessário, realiza bloqueios temporários até que as condições de circulação sejam consideradas seguras.

Situações de emergência, acidentes ou suspeitas de pista congelada podem ser comunicadas à PRF pelo telefone 191.

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