Brigada Militar prende dois homens por tráfico de drogas e apreende munições em Passo Fundo

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A ação reforça o trabalho permanente desenvolvido pelo 3º BPChq no combate ao tráfico de drogas e à criminalidade em Passo Fundo e região, contribuindo para a segurança da comunidade por meio de operações e ações de policiamento ostensivo.

Diante dos fatos, os dois indivíduos receberam voz de prisão e foram encaminhados, juntamente com todo o material apreendido, à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) para o registro da ocorrência e demais procedimentos legais.

durante a abordagem os policiais militares localizaram e apreenderam 25 gramas de cocaína, 1,764 kg de maconha, 889 comprimidos de ecstasy, seis munições calibre .380, um carregador de pistola do mesmo calibre, uma balança de precisão, quatro aparelhos celulares, joias e R$ 965,55 em dinheiro.

Na tarde desta terça-feira (16), a Brigada Militar, por meio do 3º Batalhão de Polícia de Choque (3º BPChq), prendeu dois homens por tráfico de drogas durante ações de policiamento na Vila Leão XIII, em Passo Fundo.

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