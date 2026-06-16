Identificadas vítimas que morreram em colisão entre carro e viatura dos bombeiros na BR-285

O casal iria para Passo Fundo para cuidar de um familiar quando ocorreu a fatalidade. (Foto: Arquivo Pessoal)

Foram identificadas as duas vítimas fatais do grave acidente de trânsito registrado na manhã desta terça-feira (16), na BR-285, aproximadamente no km 289, nas proximidades do município de Água Santa.

As vítimas estavam em um Ford Ka com placas de Lagoa Vermelha, que se envolveu em uma colisão frontal com uma viatura do Corpo de Bombeiros Militar de Passo Fundo. Morreram no local Ramiro Mazzuco, de 60 anos, natural de Lagoa Vermelha, e Luzia Crestani Dalmolin, de 59 anos, natural de Lages (SC).

Conforme as informações apuradas no local pelo repórter Jeferson Vargas, a viatura dos bombeiros seguia em direção ao município de Água Santa, conduzida por um soldado que se deslocava para realizar uma vistoria. No sentido contrário da rodovia trafegava o Ford Ka, quando ocorreu a colisão.

No momento do acidente, havia intensa neblina sobre o trecho, condição que reduzia significativamente a visibilidade dos motoristas. O militar que ocupava a viatura sofreu ferimentos leves e foi encaminhado para atendimento médico.

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Passo Fundo atuaram no atendimento da ocorrência e na confirmação dos óbitos. A Polícia Rodoviária Federal realizou o registro da ocorrência, a sinalização do local e o controle do trânsito, que ficou parcialmente interrompido durante os trabalhos.

A Polícia Civil e o Instituto-Geral de Perícias (IGP) foram acionados para realizar os procedimentos legais e periciais. As circunstâncias exatas que levaram ao acidente serão investigadas.

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