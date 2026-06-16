Terça, 16 de Junho de 2026
4°C 17°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Identificadas vítimas que morreram em colisão entre carro e viatura dos bombeiros na BR-285

Homem de 60 anos e mulher de 59 perderam a vida no local após choque frontal ocorrido nas proximidades de Água Santa; neblina intensa cobria o trecho no momento da ocorrência.

Por: Marcelino Antunes Fonte: Grupo Planalto de Comunicações
16/06/2026 às 13h52
Identificadas vítimas que morreram em colisão entre carro e viatura dos bombeiros na BR-285
O casal iria para Passo Fundo para cuidar de um familiar quando ocorreu a fatalidade. (Foto: Arquivo Pessoal)

Foram identificadas as duas vítimas fatais do grave acidente de trânsito registrado na manhã desta terça-feira (16), na BR-285, aproximadamente no km 289, nas proximidades do município de Água Santa.

As vítimas estavam em um Ford Ka com placas de Lagoa Vermelha, que se envolveu em uma colisão frontal com uma viatura do Corpo de Bombeiros Militar de Passo Fundo. Morreram no local Ramiro Mazzuco, de 60 anos, natural de Lagoa Vermelha, e Luzia Crestani Dalmolin, de 59 anos, natural de Lages (SC).

Conforme as informações apuradas no local pelo repórter Jeferson Vargas, a viatura dos bombeiros seguia em direção ao município de Água Santa, conduzida por um soldado que se deslocava para realizar uma vistoria. No sentido contrário da rodovia trafegava o Ford Ka, quando ocorreu a colisão.

No momento do acidente, havia intensa neblina sobre o trecho, condição que reduzia significativamente a visibilidade dos motoristas. O militar que ocupava a viatura sofreu ferimentos leves e foi encaminhado para atendimento médico.

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Passo Fundo atuaram no atendimento da ocorrência e na confirmação dos óbitos. A Polícia Rodoviária Federal realizou o registro da ocorrência, a sinalização do local e o controle do trânsito, que ficou parcialmente interrompido durante os trabalhos.

A Polícia Civil e o Instituto-Geral de Perícias (IGP) foram acionados para realizar os procedimentos legais e periciais. As circunstâncias exatas que levaram ao acidente serão investigadas.

 

 

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

 

 

 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: Redes Sociais Deputado Giovani Cherini)
Trânsito Há 4 horas

Deputado Giovani Cherini se envolve em acidente na BR-386 e sai ileso

Colisão envolveu quatro veículos nas proximidades de Montenegro; ocupantes de um dos automóveis ficaram feridos

 (Foto: Reprodução / Rádio Uirapuru)
Acidente Fatal Há 4 horas

Colisão entre viatura dos Bombeiros e carro deixa dois mortos na BR-285

Batida frontal ocorreu em meio à forte neblina nas proximidades do acesso a Água Santa; vítimas estavam em um Ford Ka e morreram no local.

 (Foto: Arte Sistema Província de Comunicação)
´Furto Qualificado Há 4 horas

Prédio da Defesa Civil de Cruz Alta é invadido e tem equipamentos levados

Crime foi descoberto após responsáveis identificarem danos na estrutura; eletrodomésticos utilizados nas atividades do órgão desapareceram do local.

 (Foto: Reprodução / Rádio Sarandi)
Ordem Pública Há 4 horas

Brigada Militar divulga nota sobre tumulto em festa no interior de Novo Xingu

Corporação afirma que houve resistência à intervenção policial durante confusão em evento na Linha Santo Antônio; dois policiais sofreram ferimentos leves e a ocorrência será investigada.

 (Foto: Reprodução / Agência Impacto)
Trânsito Há 5 horas

Motociclista fica ferido após perder o controle da moto em Itapiranga

Homem de 27 anos sofreu uma queda no início da noite de segunda-feira (15), foi socorrido pelos bombeiros e encaminhado ao hospital para avaliação médica.

Tenente Portela, RS
16°
Tempo limpo
Mín. Máx. 17°
15° Sensação
0.39 km/h Vento
38% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h23 Nascer do sol
17h48 Pôr do sol
Quarta
19°
Quinta
18°
Sexta
12° 12°
Sábado
17° 12°
Domingo
19° 14°
Últimas notícias
Esportes Há 5 minutos

Aposta de Ancelotti, Douglas Santos explica apoio tático a Vini Jr.
Câmara Há 5 minutos

Comissão aprova proposta para promover esporte feminino em grandes eventos
Internacional Há 5 minutos

Celso Amorim: IA sob controle de poucas empresas piora desigualdades
Acidente Fatal Há 22 minutos

Identificadas vítimas que morreram em colisão entre carro e viatura dos bombeiros na BR-285
Tecnologia Há 36 minutos

TikTok: live commerce ganha força no Brasil

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O padeiro clandestino
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,08 +0,58%
Euro
R$ 5,90 +0,74%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 353,880,63 -1,26%
Ibovespa
170,018,44 pts -0.23%
Mega-Sena
Concurso 3018 (14/06/26)
05
06
17
27
57
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 7050 (14/06/26)
24
36
61
66
74
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3711 (15/06/26)
01
05
06
08
09
10
12
13
15
16
17
20
22
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2937 (15/06/26)
02
05
09
14
26
35
42
52
54
55
63
67
68
71
78
80
88
89
93
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2970 (15/06/26)
05
07
11
22
30
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias