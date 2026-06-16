HDP reorganiza plantões após desligamento de médicos do SUS em Frederico Westphalen

O Hospital Divina Providência (HDP) de Frederico Westphalen, inicia na noite desta terça-feira, 16 de junho, uma nova configuração em suas escalas de plantão e sobreaviso médico. A reorganização ocorre após um grupo de profissionais solicitar o desligamento voluntário do regime de sobreaviso voltado ao Sistema Único de Saúde. A direção interventora da instituição assegurou que a transição foi planejada previamente e não resultará na interrupção ou prejuízo dos serviços prestados à população local e regional.

Novas equipes de medicina e especialidades já foram integradas para preencher as lacunas assistenciais, combinando profissionais que optaram por permanecer no corpo clínico com médicos contratados de outros municípios.

Na unidade de internação clínica, dois especialistas passarão a cumprir rotina presencial diária, com o objetivo de otimizar a rotatividade de leitos e conferir maior segurança aos pacientes. Os setores de pediatria, traumatologia, cirurgia geral, anestesiologia e obstetrícia operam com equipes completas a partir desta data.

– Nós queremos, neste momento, passar tranquilidade e nosso papel hoje é de dizer que não vai ter interrupção de atendimentos, já temos novas equipes assumindo os seus postos no sobreaviso das especialidades e na internação clínica, e então tranquilizar a população que, neste momento em que alguns médicos solicitaram sua saída do sobreaviso SUS, outros médicos, então, estão assumindo, e o trabalho vai transcorrer todo normalmente, como sempre transcorreu até a presente data –, afirmou a interventora do Hospital Divina Providência, Lisete Bison.

Atuação privada de profissionais e equilíbrio financeiro da instituição

A direção do hospital esclareceu que os médicos que solicitaram o desligamento das escalas não romperam seus vínculos estruturais com a casa de saúde. Os profissionais permanecem integrados ao corpo clínico da instituição, mantendo suas prerrogativas para a realização de consultas, procedimentos e cirurgias voltadas a pacientes particulares e vinculados a convênios de saúde suplementar.

– Esses médicos solicitaram o desligamento do sobreaviso do SUS, dos pacientes SUS. Obviamente que eles todos vão continuar aqui no hospital, vão continuar atendendo seus pacientes particulares de convênio, vão poder atuar aqui de forma privada. Eles só não estarão mais no sobreaviso SUS –, explicou Lisete Bison.

O processo de reestruturação do corpo médico integra as medidas administrativas adotadas para a recuperação fiscal do hospital, realizada em parceria com a gestão municipal. Entre os resultados financeiros tangíveis apresentados pela intervenção, destaca-se a renegociação de um passivo tributário histórico que superava os 14 milhões de reais, cujas parcelas começam a ser quitadas regularmente.

A administração também consolidou o recolhimento em dia de impostos correntes e do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, além de manter a meta de quitação integral dos salários dos funcionários no quinto dia útil de cada mês.

Regularidade de estoques e implantação de portal da transparência

Apesar das restrições e dos ajustes orçamentários, a administração do hospital ressaltou que a assistência farmacêutica e o suprimento de insumos básicos operam em níveis seguros de armazenamento.

Os estoques de materiais hospitalares, produtos de higiene, vestuário de lavanderia e medicamentos essenciais estão com o abastecimento garantido para a manutenção de setores críticos, como a Unidade de Terapia Intensiva, o serviço de hemodiálise e o pronto atendimento da porta de entrada.

– Grandes avanços financeiros já foram feitos. Conseguimos já saudar um passivo razoavelmente grande, estamos fazendo adaptações, otimizando custos, reduzindo estruturas para conseguir manter o hospital funcionando, mas um ponto que eu gostaria de destacar que eu acho que é importante para a comunidade: nunca faltou material dentro do hospital, material hospitalar, medicamentos, nós nunca tivemos falta porque eu acho que a responsabilidade que se tem que ter é manter os estoques em dia –, pontuou a interventora.

Para os próximos meses, o hospital planeja o lançamento de um portal da transparência digital, estruturado nos moldes das plataformas utilizadas pelo poder público municipal. O canal vai compilar relatórios detalhados contendo os demonstrativos de receitas e despesas, o volume global de atendimentos realizados e a destinação específica de verbas oriundas de emendas parlamentares e convênios, buscando ampliar o controle social e o envolvimento da comunidade com a gestão hospitalar.

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