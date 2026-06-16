Terça, 16 de Junho de 2026
4°C 17°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

HDP reorganiza plantões após desligamento de médicos do SUS em Frederico Westphalen

Direção garante manutenção de todos os serviços de urgência e internação clínica na casa de saúde.

Por: Marcelino Antunes Fonte: LA+
16/06/2026 às 14h28
HDP reorganiza plantões após desligamento de médicos do SUS em Frederico Westphalen
(Foto: LA+)

O Hospital Divina Providência (HDP) de Frederico Westphalen, inicia na noite desta terça-feira, 16 de junho, uma nova configuração em suas escalas de plantão e sobreaviso médico. A reorganização ocorre após um grupo de profissionais solicitar o desligamento voluntário do regime de sobreaviso voltado ao Sistema Único de Saúde. A direção interventora da instituição assegurou que a transição foi planejada previamente e não resultará na interrupção ou prejuízo dos serviços prestados à população local e regional.

Novas equipes de medicina e especialidades já foram integradas para preencher as lacunas assistenciais, combinando profissionais que optaram por permanecer no corpo clínico com médicos contratados de outros municípios.

Na unidade de internação clínica, dois especialistas passarão a cumprir rotina presencial diária, com o objetivo de otimizar a rotatividade de leitos e conferir maior segurança aos pacientes. Os setores de pediatria, traumatologia, cirurgia geral, anestesiologia e obstetrícia operam com equipes completas a partir desta data.

– Nós queremos, neste momento, passar tranquilidade e nosso papel hoje é de dizer que não vai ter interrupção de atendimentos, já temos novas equipes assumindo os seus postos no sobreaviso das especialidades e na internação clínica, e então tranquilizar a população que, neste momento em que alguns médicos solicitaram sua saída do sobreaviso SUS, outros médicos, então, estão assumindo, e o trabalho vai transcorrer todo normalmente, como sempre transcorreu até a presente data –, afirmou a interventora do Hospital Divina Providência, Lisete Bison.

Atuação privada de profissionais e equilíbrio financeiro da instituição

A direção do hospital esclareceu que os médicos que solicitaram o desligamento das escalas não romperam seus vínculos estruturais com a casa de saúde. Os profissionais permanecem integrados ao corpo clínico da instituição, mantendo suas prerrogativas para a realização de consultas, procedimentos e cirurgias voltadas a pacientes particulares e vinculados a convênios de saúde suplementar.

– Esses médicos solicitaram o desligamento do sobreaviso do SUS, dos pacientes SUS. Obviamente que eles todos vão continuar aqui no hospital, vão continuar atendendo seus pacientes particulares de convênio, vão poder atuar aqui de forma privada. Eles só não estarão mais no sobreaviso SUS –, explicou Lisete Bison.

O processo de reestruturação do corpo médico integra as medidas administrativas adotadas para a recuperação fiscal do hospital, realizada em parceria com a gestão municipal. Entre os resultados financeiros tangíveis apresentados pela intervenção, destaca-se a renegociação de um passivo tributário histórico que superava os 14 milhões de reais, cujas parcelas começam a ser quitadas regularmente.

A administração também consolidou o recolhimento em dia de impostos correntes e do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, além de manter a meta de quitação integral dos salários dos funcionários no quinto dia útil de cada mês.

Regularidade de estoques e implantação de portal da transparência

Apesar das restrições e dos ajustes orçamentários, a administração do hospital ressaltou que a assistência farmacêutica e o suprimento de insumos básicos operam em níveis seguros de armazenamento.

Os estoques de materiais hospitalares, produtos de higiene, vestuário de lavanderia e medicamentos essenciais estão com o abastecimento garantido para a manutenção de setores críticos, como a Unidade de Terapia Intensiva, o serviço de hemodiálise e o pronto atendimento da porta de entrada.

– Grandes avanços financeiros já foram feitos. Conseguimos já saudar um passivo razoavelmente grande, estamos fazendo adaptações, otimizando custos, reduzindo estruturas para conseguir manter o hospital funcionando, mas um ponto que eu gostaria de destacar que eu acho que é importante para a comunidade: nunca faltou material dentro do hospital, material hospitalar, medicamentos, nós nunca tivemos falta porque eu acho que a responsabilidade que se tem que ter é manter os estoques em dia –, pontuou a interventora.

Para os próximos meses, o hospital planeja o lançamento de um portal da transparência digital, estruturado nos moldes das plataformas utilizadas pelo poder público municipal. O canal vai compilar relatórios detalhados contendo os demonstrativos de receitas e despesas, o volume global de atendimentos realizados e a destinação específica de verbas oriundas de emendas parlamentares e convênios, buscando ampliar o controle social e o envolvimento da comunidade com a gestão hospitalar.

 

 

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

 

 

 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Tânia Rêgo/Agência Brasil
Saúde Há 12 minutos

Cacique Raoni apresenta melhora, mas continua internado na UTI

Líder indígena passou mal em casa no último domingo

 -
Saúde Há 1 hora

Governo do Estado inicia distribuição da vacina Pneumocócica 20-valente na quarta (17)

Com o recebimento de uma remessa com 25 mil doses da vacina Pneumocócica 20-valente na quinta-feira (11/6), o governo do Estado, por meio da Secret...

 Foto: Reprodução/Secom SC
Saúde Há 2 horas

Saúde estadual realiza curso de Doação de Tecido Ocular com foco na fila zero de córneas

Fotos: Robson Valverde | ASCOM SESA Secretaria de Estado da Saúde, por meio da SC Transplantes, promove nesta terça-feira, 16, o Curso de Doação de...

 Imagem ilustrativa de uma das campanhas de doação de órgãos promovidas pelo governo estadual, por meio da Secretaria da Saúde
Saúde Há 2 horas

Rio Grande do Sul já realizou mais de mil transplantes nos primeiros seis meses de 2026

Nos primeiros seis meses de 2026, mais de mil transplantes de órgãos foram realizados no Rio Grande do Sul. De acordo com a Central de Transplantes...

 Foto: Reprodução/Secom SC
Saúde Há 5 horas

Saúde SC reforça a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do melanoma

Foto: Divulgação/CeponSanta Catarina deve registrar cerca de 1.220 novos casos de melanoma até o final de 2026, o tipo mais grave e agressivo de câ...

Tenente Portela, RS
Parcialmente nublado
Mín. Máx. 17°
Sensação
0.75 km/h Vento
70% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h23 Nascer do sol
17h48 Pôr do sol
Quarta
19°
Quinta
18°
Sexta
12° 12°
Sábado
17° 12°
Domingo
19° 14°
Últimas notícias
Saúde Há 6 minutos

Cacique Raoni apresenta melhora, mas continua internado na UTI
Câmara Há 6 minutos

Profissionais de saúde apoiam criação do Dia Nacional da Acupuntura
Senado Federal Há 6 minutos

Izalci faz apelo por reajuste de fundo e de salários da polícia civil do Distrito Federal
Câmara Há 41 minutos

Comissão Mista de Orçamento elege Domingos Neto para presidente
Câmara Há 41 minutos

Motta afirma que projeto sobre fim da escala 6x1 será votado para destravar pauta da Câmara

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O padeiro clandestino
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,09 0,00%
Euro
R$ 5,91 +0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 354,584,78 +0,11%
Ibovespa
169,648,47 pts -0.45%
Mega-Sena
Concurso 3018 (14/06/26)
05
06
17
27
57
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 7050 (14/06/26)
24
36
61
66
74
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3711 (15/06/26)
01
05
06
08
09
10
12
13
15
16
17
20
22
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2937 (15/06/26)
02
05
09
14
26
35
42
52
54
55
63
67
68
71
78
80
88
89
93
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2970 (15/06/26)
05
07
11
22
30
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias