Terça, 16 de Junho de 2026
4°C 17°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Prazo para gestor de educação aderir à PND 2026 termina nesta quarta

Processo deve ser formalizado em sistema do MEC

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
16/06/2026 às 14h45
Prazo para gestor de educação aderir à PND 2026 termina nesta quarta
© Tomaz Silva/Agência Brasil

O prazo de adesão das redes de ensino interessadas em usar a nota de participantes na Prova Nacional Docente (PND) para selecionar professores para a educação básica termina nesta quarta-feira (17).

A adesão é voluntária e deve ser feita exclusivamente pelo Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle do Ministério da Educação (Simec), por meio da senha da plataforma Gov.br .

A PND foi criada para apoiar as redes públicas na contratação de docentes e contribuir para a qualificação do ingresso na carreira do magistério, em todo o país. Os resultados de cada edição do exame têm validade de três anos.

O exame pode substituir provas objetiva e discursiva das seleções para professores da educação básica feitas pelas redes de ensino.

Adesão permanente

As redes municipais, estaduais e do Distrito Federal que já formalizaram a adesão à PND, em 2025, deverão manifestar o interesse novamente em usar a nota da PND, por meio do mesmo sistema oficial do MEC, respeitando o novo prazo. No ano passado, 1.508 municípios e 22 estados aderiram à PND .

O MEC destaca que a adesão permanente poderá ser cancelada a qualquer momento, por meio do Simec.

Próximas etapas

O MEC divulgará a lista de entes aderidos antes do período de inscrição dos participantes na PND, que começa em 22 de junho.

A prova será realizada em 20 de setembro pelo do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). São dois blocos:

  • Formação geral docente: 30 perguntas objetivas e mais uma discursiva, que avalia competências pedagógicas, compreensão de temas da realidade brasileira e mundial, comunicação escrita e raciocínio lógico.
  • Componentes específicos: 50 questões objetivas destinadas a avaliar as aprendizagens em uma das 21 áreas de conhecimentos escolhida pelo candidato.

A prova integra as ações do Programa Mais Professores para o Brasil . A política pública visa fortalecer a formação docente, incentivar o ingresso de professores no ensino público e valorizar os profissionais do magistério.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Foto Jornal Província
Colégio Ipiranga Há 7 horas

Colégio Ipiranga celebra 94 anos com programação especial e resgate de sua história

Professor Carlos Rudolfo Kunde destacou, em entrevista à Rádio Província, as atividades comemorativas que envolvem alunos e comunidade escolar

 © Tomaz Silva/Agência Brasil
Educação Há 8 horas

Enem 2026: prazo para pagamento da taxa de inscrição termina na quarta

Guia de Recolhimento da União (GRU) tem valor de R$ 85
Educação Há 1 dia

Sisu+ 2026: inscrições para vagas do 2º semestre abrem nesta segunda

Seleção exige participação no Sisu 2026 e em edições recentes do Enem
Educação Há 1 dia

EBC e IFRN inauguram rádio pública com conteúdos educativos em Natal

MEC investiu R$ 1.275.000 na instalação da nova emissora potiguar

 (Foto: Tomaz Silva / Agência Brasil)
Educação Há 1 dia

Candidatos ao Enem 2026 devem pagar taxa de inscrição até quarta-feira

Guia no valor de R$ 85 está disponível na Página do Participante

Tenente Portela, RS
Parcialmente nublado
Mín. Máx. 17°
Sensação
0.75 km/h Vento
70% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h23 Nascer do sol
17h48 Pôr do sol
Quarta
19°
Quinta
18°
Sexta
12° 12°
Sábado
17° 12°
Domingo
19° 14°
Últimas notícias
Saúde Há 21 minutos

Cacique Raoni apresenta melhora, mas continua internado na UTI
Câmara Há 21 minutos

Profissionais de saúde apoiam criação do Dia Nacional da Acupuntura
Senado Federal Há 21 minutos

Izalci faz apelo por reajuste de fundo e de salários da polícia civil do Distrito Federal
Câmara Há 56 minutos

Comissão Mista de Orçamento elege Domingos Neto para presidente
Câmara Há 56 minutos

Motta afirma que projeto sobre fim da escala 6x1 será votado para destravar pauta da Câmara

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O padeiro clandestino
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,09 0,00%
Euro
R$ 5,91 +0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 354,892,73 +0,20%
Ibovespa
169,648,47 pts -0.45%
Mega-Sena
Concurso 3018 (14/06/26)
05
06
17
27
57
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 7050 (14/06/26)
24
36
61
66
74
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3711 (15/06/26)
01
05
06
08
09
10
12
13
15
16
17
20
22
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2937 (15/06/26)
02
05
09
14
26
35
42
52
54
55
63
67
68
71
78
80
88
89
93
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2970 (15/06/26)
05
07
11
22
30
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias