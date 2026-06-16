AdLocal alcança 184 mil seguidores em menos de 6 meses

As interações espontâneas nas redes sociais, aquelas que não dependem de impulsionamento pago, vêm apresentando retração em diferentes segmentos do mercado digital. Levantamento da Hootsuite, publicado em abril de 2025, aponta taxa média de engajamento de 3,5% no Instagram, considerando o conjunto das principais indústrias. Já o relatório do Socialinsider identificou queda aproximada de 24% no engajamento ano a ano, especialmente entre contas de médio e grande porte, enquanto a Sprout Social aponta medianas próximas de 0,36% ao calcular interações proporcionais ao número de seguidores.

Nesse cenário de maior concorrência pela atenção do público e de mudanças constantes nos sistemas de recomendação das plataformas, o ritmo de crescimento da base de seguidores passou a ser acompanhado de perto por empresas e criadores como indicador de desempenho nas redes.

É nesse contexto que a AdLocal, agência de marketing digital com sede no Rio Grande do Sul, ultrapassou a marca de 184 mil seguidores em seu perfil no Instagram, total alcançado em menos de seis meses. Segundo dados monitorados pela plataforma mLabs, com base nos relatórios do Instagram, a base acumulou crescimento de 123.780 seguidores no período.

A operação da agência combina publicação diária com leitura contínua de dados de audiência. A equipe acompanha o desempenho de cada conteúdo para calibrar formatos e abordagens sobre modelos de negócios criativos, produtos, serviços e ideias pouco convencionais, apresentados em formato adaptado ao consumo de vídeos curtos. Essa análise orienta as decisões editoriais seguintes.

Para Filipe Ruga, CEO da AdLocal, acompanhar a evolução do comportamento do público é parte central do trabalho. "As redes sociais e o comportamento das pessoas mudam o tempo todo, e estar atento a essas mudanças é essencial para quem trabalha e se propõe a entregar resultados nesse mercado. Acompanhamos de perto o comportamento da audiência e usamos esses dados para refinar o que publicamos. A frequência mantém o perfil no fluxo de recomendação e a consistência editorial ajuda a converter alcance em novos seguidores", afirma.

As plataformas e os hábitos de consumo de conteúdo se transformam de forma constante, o que tem exigido acompanhamento contínuo de quem busca resultados na área. Nesse contexto, a discussão sobre desempenho nas redes sociais passou a considerar não apenas o tamanho da audiência, mas a capacidade de ampliá-la de forma consistente ao longo do tempo.

Mais informações estão disponíveis em: https://www.adlocal.com.br/