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Você sabia? A Copa de 2026 terá mais jogos do que nunca. Você sabe quantos?

O novo formato transformou o Mundial no maior evento da história do futebol, mas pouca gente sabe o tamanho real dessa mudança

Por: Andre Eberhardt Fonte: Andre Eberhardt/ Jornal Província
16/06/2026 às 11h31 Atualizada em 16/06/2026 às 11h55
Você sabia? A Copa de 2026 terá mais jogos do que nunca. Você sabe quantos?
(Foto: Andre Eberhardt)

A Copa do Mundo de 2026 já está fazendo história antes mesmo de conhecer seu campeão. Pela primeira vez, o principal torneio do futebol mundial conta com 48 seleções participantes, ampliando significativamente o número de jogos e de países envolvidos na disputa.

Mas você sabe quantas partidas serão disputadas ao longo do Mundial?

A resposta impressiona: serão 104 jogos, um aumento de 40 partidas em relação às edições anteriores, que contavam com 64 confrontos desde a Copa da França, em 1998.

A mudança foi aprovada pela FIFA com o objetivo de ampliar a participação de seleções de diferentes continentes, oferecendo mais oportunidades para países que historicamente tinham dificuldades para conquistar uma vaga na competição.

Além do aumento no número de equipes, o novo formato também tornou a competição mais longa. A Copa de 2026 terá duração de 39 dias, tornando-se a maior da história em quantidade de jogos, seleções participantes e cidades-sede.

Outro detalhe curioso é que o torneio será realizado simultaneamente em três países: Estados Unidos, México e Canadá. Será a primeira vez que uma Copa do Mundo terá três nações anfitriãs.

A ampliação abriu espaço para estreantes e seleções que raramente participavam do Mundial. Isso significa mais confrontos inéditos, novas histórias e a chance de países menores surpreenderem as tradicionais potências do futebol.

Para se ter uma ideia da evolução do torneio, a primeira Copa do Mundo, disputada em 1930, no Uruguai, contou com apenas 13 seleções e 18 partidas. Quase um século depois, o campeonato terá 48 equipes e mais de cem jogos.

Se para os torcedores isso significa mais futebol para acompanhar, para a FIFA representa uma Copa sem precedentes, capaz de alcançar ainda mais países, audiências e mercados ao redor do mundo.

E pensar que tudo começou com apenas 13 seleções.

 

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