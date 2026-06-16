Produtores rurais concluem curso de eletrificação rural em Vista Gaúcha

Dez produtores rurais de Vista Gaúcha concluíram, na última semana, o Curso de Eletrificação Rural, promovido pelo SENAR-RS e pelo Sindicato Rural, em parceria com a Administração Municipal.

A capacitação foi realizada nas dependências da Secretaria Municipal da Agropecuária e teve duração de três dias. Durante o curso, os participantes receberam orientações teóricas e práticas sobre instalações e manutenção elétrica no meio rural, com foco na realização de pequenos reparos e serviços nas propriedades.

O objetivo da formação foi proporcionar conhecimentos técnicos que auxiliem os produtores nas atividades do dia a dia, contribuindo para a execução de serviços com mais segurança e eficiência, além de reduzir a necessidade de contratação de profissionais para manutenções simples.

As atividades foram conduzidas pelo instrutor Artur Brás, do SENAR, que abordou procedimentos relacionados à eletrificação rural e reforçou a importância da prevenção de acidentes durante a execução dos trabalhos.

Ao final do curso, os participantes receberam certificados de conclusão, reconhecendo a participação na capacitação.







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