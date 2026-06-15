Trabalhadores realizam ato em Miraguaí para cobrar auxílio transporte prometido pela Prefeitura

Na manhã desta segunda-feira (15), trabalhadores e representantes sindicais promoveram uma mobilização em frente à sede da Prefeitura de Miraguaí com o objetivo de exigir providências em relação à criação de um auxílio transporte destinado aos funcionários do Frigorífico Mais Frango que residem no município.

A concentração teve início por volta das 10h e contou com a participação de empregados da empresa, dirigentes do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Alimentação de Miraguaí e apoiadores da reivindicação. Durante o ato, os manifestantes solicitaram esclarecimentos da Administração Municipal sobre o compromisso firmado no início deste ano, quando teria sido acordada a implementação do benefício.

Segundo o sindicato, a principal preocupação é que o projeto de lei necessário para viabilizar a medida ainda não foi encaminhado ao Legislativo Municipal, o que levou à realização do protesto.

A entidade sindical também destacou sua participação em iniciativas que contribuíram para a obtenção de recursos destinados ao município, incluindo uma emenda parlamentar de R$ 400 mil voltada ao setor da saúde. Diante disso, os representantes afirmam esperar da gestão municipal a mesma atenção às demandas apresentadas pelos trabalhadores.

Durante os pronunciamentos, lideranças sindicais ressaltaram que o auxílio transporte representa uma necessidade para centenas de funcionários que diariamente se deslocam até a empresa para cumprir suas jornadas de trabalho. Conforme os organizadores, a medida ajudaria a reduzir custos e fortalecer a valorização da mão de obra local.

Os participantes da manifestação pedem que o prefeito Leonir Hartk, o vice-prefeito e demais integrantes do governo municipal apresentem informações oficiais sobre o andamento da proposta, bem como uma previsão para sua efetiva implantação.

Até o encerramento desta reportagem, a Prefeitura de Miraguaí ainda não havia se pronunciado publicamente sobre as reivindicações apresentadas durante a mobilização.

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