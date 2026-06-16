Dois homens são presos em flagrante por roubo à residência em Três Passos

A equipe da ROCAM de Três Passos realizou a prisão em flagrante de dois homens por roubo à residência, na tarde de segunda-feira, 15 de junho.
Após receber informações sobre o fato, imediatamente a guarnição iniciou as diligências, localizando os indivíduos e o material roubado.
Diante dos fatos, os homens foram presos e encaminhados à Delegacia de Polícia para os procedimentos legais cabíveis.
A ocorrência foi atendida por policiais militares do 7°BPM.
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