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PF devolve peças furtadas de igreja no centro do Rio

Tocheiros são da Ordem Terceira dos Mínimos de São Francisco de Paula

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
16/06/2026 às 08h11

A Polícia Federal devolveu dois tocheiros sacros furtados da Igreja da Ordem Terceira dos Mínimos de São Francisco de Paula, no Largo de São Francisco, centro do Rio.

As investigações começaram após o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) comunicar à PF que objetos com características compatíveis com os bens pertencentes à igreja estavam anunciados para venda em leilão.

De acordo com a Delegacia de Repressão a Crimes contra o Meio Ambiente e Patrimônio Histórico, os dois tocheiros foram localizados e apreendidos para análises técnicas. As peças examinadas integram o patrimônio histórico, artístico e cultural da igreja.

Após a recuperação dos bens, a PF concluiu a devolução à entidade de origem.

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© Lula Marques/ Agência Brasil
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