Homem é preso por furto de fios de cobre em Escola de Três Passos

A Brigada Militar de Três Passos prendeu um homem por furto qualificado na madrugada desta segunda-feira, 15 de junho. A ação ocorreu após a corporação receber informações de que um indivíduo estaria retirando fios de cobre do interior de uma escola do município.

Imediatamente, as guarnições iniciaram diligências para localizar o suspeito. Durante as buscas, os policiais encontraram o homem e realizaram a abordagem. Com ele foram apreendidos diversos metros de fios de cobre, uma mochila e uma faca de cozinha.

Diante das evidências, o suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia para os procedimentos legais cabíveis. A ocorrência foi atendida por policiais militares do 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM), que reforçam a importância das denúncias da comunidade para o combate aos crimes patrimoniais.

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