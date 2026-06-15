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Homem é preso por furto de fios de cobre em Escola de Três Passos

Suspeito foi localizado pela Brigada Militar durante diligências e encaminhado à Delegacia de Polícia

Por: Rafael Piasecki Fonte: Fonte: Jornal Província/Comunicação Social 7º BPM
15/06/2026 às 15h27
Homem é preso por furto de fios de cobre em Escola de Três Passos
Foto: Divulgação/Comunicação Social 7º BPM

A Brigada Militar de Três Passos prendeu um homem por furto qualificado na madrugada desta segunda-feira, 15 de junho. A ação ocorreu após a corporação receber informações de que um indivíduo estaria retirando fios de cobre do interior de uma escola do município.

Imediatamente, as guarnições iniciaram diligências para localizar o suspeito. Durante as buscas, os policiais encontraram o homem e realizaram a abordagem. Com ele foram apreendidos diversos metros de fios de cobre, uma mochila e uma faca de cozinha.

Diante das evidências, o suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia para os procedimentos legais cabíveis. A ocorrência foi atendida por policiais militares do 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM), que reforçam a importância das denúncias da comunidade para o combate aos crimes patrimoniais.

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