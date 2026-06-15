Colisão entre caminhões deixa dois mortos na ERS-344 entre Santo Ângelo e Giruá

Um trágico acidente envolvendo dois caminhões foi registrado na manhã desta segunda-feira (15) na ERS-344, nas imediações do km 72, trecho localizado na divisa entre os municípios de Santo Ângelo e Giruá, no Noroeste do Rio Grande do Sul.

De acordo com as primeiras informações divulgadas pelas equipes de socorro, a colisão provocou a morte dos dois condutores dos veículos. O atendimento mobilizou bombeiros de Santo Ângelo, que foram deslocados ao local para prestar auxílio na ocorrência.

Até o momento, as causas que levaram ao acidente não foram esclarecidas. As autoridades seguem realizando os trabalhos de resgate, remoção dos veículos e apuração das circunstâncias da tragédia.

Em razão da atuação das equipes de emergência e segurança, motoristas que utilizam a ERS-344 devem dirigir com cautela, pois há possibilidade de fluxo reduzido e interrupções parciais no trânsito.

A expectativa é de que novos detalhes sobre o caso sejam divulgados pelas autoridades ao longo das próximas horas.

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