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Servidores da Saúde podem se inscrever no curso Conhecendo o SUS e a SES

Foto: Arquivo/SESA Secretaria de Estado da Saúde (SES), por meio da Escola de Saúde Pública de Santa Catarina (ESPSC), está com inscrições abertas ...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
15/06/2026 às 16h25
Servidores da Saúde podem se inscrever no curso Conhecendo o SUS e a SES
Foto: Reprodução/Secom SC

Foto: Arquivo/SES

A Secretaria de Estado da Saúde (SES), por meio da Escola de Saúde Pública de Santa Catarina (ESPSC), está com inscrições abertas para o curso Conhecendo o SUS e a SES/SC: ambientação para servidores. A iniciativa visa oferecer subsídios para uma atuação mais qualificada e alinhada aos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS). As inscrições são gratuitas, 100% on-line, na modalidade de autoinscrição, com certificação.

Com carga horária de 20 horas, o curso apresenta a estrutura organizacional, administrativa e política do SUS e da SES/SC, contribuindo para a integração dos profissionais e para o fortalecimento da atuação no serviço público de saúde.

A formação está disponível no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) da ESPSC, destinada aos servidores da SES/SC, e proporciona conhecimentos essenciais sobre a organização do sistema de saúde e o funcionamento da instituição. 

O curso é organizado em duas unidades temáticas. A primeira aborda a criação do SUS, as legislações que o regulamentam, sua estrutura organizacional, responsabilidades e pactos pela saúde, além de aspectos relacionados ao financiamento do sistema. A segunda unidade trata da estrutura da SES/SC, dos direitos e deveres dos servidores públicos e das principais referências em saúde no estado de Santa Catarina.

Certificação

Para obter o certificado de conclusão, os participantes deverão alcançar nota mínima 7,0 na atividade avaliativa e preencher o formulário de feedback do curso. A certificação poderá ser emitida no próprio AVA após o prazo mínimo de 10 dias a partir do início do curso.

Conteúdo programático

Unidade 1 – Sistema Único de Saúde (SUS)
                    1.1 – Como se deu a criação do SUS
                    1.2 – Legislações do SUS
                    1.3 – Estrutura, responsabilidades e pactos pela saúde e
                    1.4 – Financiamento do SUS

Unidade 2 – Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina (SES/SC)
                    1.1 – Estrutura da SES/SC
                    1.2 – Direitos e deveres dos servidores e
                    1.3 – Referências em saúde em Santa Catarina

Faça sua inscrição, clique aqui !

Mais informações:
Gabriela Ressel
Assessoria de Comunicação
Secretaria de Estado da Saúde
(48) 99134-4078
e-mail:  [email protected]
Nos siga no instagram  @saude.sc

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