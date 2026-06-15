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Designa aposta em inovação para transformar ensino digital

Empresa de Florianópolis amplia atuação e oferece soluções completas em design instrucional e educação a distância, acompanhando tendências de mercado

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
15/06/2026 às 16h25
Designa aposta em inovação para transformar ensino digital
Divulgação Designa

O mercado de educação digital vive um momento de expansão acelerada. Dados do Censo Superior 2024, divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), mostram que o ensino a distância já representa mais de 50,7% das matrículas no ensino superior brasileiro, totalizando 5,1 milhões de estudantes.

No ambiente corporativo, o treinamento digital também cresce, impulsionado por tendências como microlearning, que divide o conhecimento em pequenas doses de conteúdo, inteligência artificial aplicada à aprendizagem e programas de upskilling, voltados ao aperfeiçoamento de habilidades já existentes, e reskilling, direcionado ao aprendizado de novas competências.

Nesse cenário, empresas especializadas em design instrucional ganham relevância ao estruturar experiências educacionais capazes de garantir engajamento e resultados. É nesse contexto que a Designa, empresa de Florianópolis há mais de uma década no mercado, vem reposicionando sua atuação para liderar a transformação digital em cursos online.

Nascida da demanda por um time especializado em design instrucional, a empresa evoluiu para oferecer soluções educacionais completas, que vão do diagnóstico didático até a implementação de cursos online de alta qualidade.

Segundo Cíntia Costa, gerente de projetos da empresa, essa evolução ocorreu de forma natural diante das necessidades do mercado: "Nossos clientes chegam sempre com uma demanda geral de diagnóstico didático dos cursos. O setor evoluiu e hoje as instituições que possuem bagagem em ensino e aprendizagem digital entendem que a experiência didática da jornada do cursista é essencial para o sucesso de um curso online."

A Designa adota uma abordagem consultiva e personalizada, focada em resultados e no engajamento do cursista durante sua permanência no curso. Outra funcionalidade é a incorporação de ferramentas de inteligência artificial (IA) na metodologia de design instrucional. "Sabemos que a IA veio como apoio, mas o fator humano é essencial para que os conteúdos sejam eficientes e significativos para cada tipo de projeto," afirma.

Para medir o sucesso dos projetos, a Designa acompanha indicadores como satisfação do cliente contratante, satisfação do cursista, prazo de entrega, relevância didática, inovação digital e retorno sobre investimento (ROI). Esses parâmetros permitem avaliar não apenas a qualidade técnica dos cursos, mas também seu impacto direto na aprendizagem e nos objetivos das organizações.

A empresa também acompanha de perto as tendências da educação digital, como a criação de comunidades de aprendizagem e a adoção de credenciais digitais, práticas alinhadas ao movimento global de personalização da educação e à busca por maior engajamento dos estudantes.

"Estamos aplicando ferramentas e processos de IA na metodologia de DI, mas sempre de forma reflexiva. O fator humano continua sendo essencial para garantir que os conteúdos sejam significativos," reforça a executiva.

Cíntia Costa ressalta que, em breve, a Designa deve expandir sua atuação para além da capacitação corporativa e da educação a distância. "Hoje atendemos principalmente treinamentos digitais e EaD, mas estamos com novos projetos focados em outras frentes bem desafiadoras, aguardem," adianta a gerente de projetos.

Para saber mais, basta acessar: https://designadi.com.br/

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