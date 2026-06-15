Terça, 16 de Junho de 2026
4°C 17°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Arquivo do Senado, que completou 200 anos, foi destaque em evento nacional

O Arquivo Nacional, que faz parte do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, promoveu entre 8 e 12 de junho a 10ª Semana Nacional ...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
15/06/2026 às 15h17
Arquivo do Senado, que completou 200 anos, foi destaque em evento nacional
A Coordenação de Arquivo do Senado promoveu oficinas, rodas de conversa, palestras e visitas técnicas, entre outras atividades - Foto: Jean Copetti/Senado Federal

O Arquivo Nacional, que faz parte do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, promoveu entre 8 e 12 de junho a 10ª Semana Nacional de Arquivos. O tema deste ano foi "Arquivos, Democracia e Justiça Social".

O Senado, cujo Arquivo completou 200 anos, promoveu uma série de atividades no evento — como oficinas, rodas de conversa, palestras evisitas técnicas.

Além disso, o Senado também apresentou o trabalho de gestão documental da Casa (que inclui a preservação digital de documentos e a implementação de políticas de acesso à informação).

— Essa troca é enriquecedora, pois permite não apenas divulgar o trabalho desenvolvido pela Casa, mas também conhecer desafios e soluções adotados por outras instituições — disse Tuane Pontes,da Coordenação de Arquivo do Senado.

Um dos documentos expostos pelo Senado durante o evento foi a Lei Áurea original, que compõe o acervo do Arquivo da Casa.

— O Arquivo se consolida como uma maneira de guardar diferentes formas de ver o mundo e de perceber também a nossa própria identidade. Por isso, ele é tão importante para o exercício democrático, porque a democracia nada mais é do que um regime em que é preciso saber conviver com quem pensa diferente — afirmou Alexandre Moreira, da Coordenação de Arquivo do Senado.

O evento

A Semana Nacional de Arquivos é promovida anualmente pelo Arquivo Nacional. O objetivo é divulgar iniciativas arquivísticas e promover o debate sobre o papel dos arquivos na sociedade.

O evento integra o calendário internacional de comemorações da Semana Internacional de Arquivos, promovida pelo International Council on Archives (ICA).

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Mara Gabrilli, que conduziu a audiência, defendeu agilidade no acesso dos doentes:
Senado Federal Há 4 horas

Paciente com doença rara deve ter acesso a terapias experimentais, aponta debate

A agilidade no acesso a tratamentos médicos experimentais por pacientes com doenças raras e sem outra alternativa de terapia foi defendida nesta se...

 - Foto: Carlos Moura/Agência Senado
Senado Federal Há 6 horas

Izalci alerta para endividamento crescente das famílias brasileiras

O senador Izalci Lucas (PL-DF) alertou nesta segunda-feira (15) para o crescimento do endividamento das famílias brasileiras. Para ele, o alto cust...

 Esse é um dos projetos que estão na pauta de quarta-feira - Foto: Carlos Moura/Agência Senado
Senado Federal Há 7 horas

Senado pode votar banco de dados sobre violência contra a mulher

O Plenário do Senado pode votar o projeto de lei que cria o Banco Nacional de Boas Práticas na Prevenção e no Combate à Violência contra a Mulher. ...

 - Foto: Carlos Moura/Agência Senado
Senado Federal Há 7 horas

Wellington Fagundes homenageia padre Nazareno Lanciotti

Em pronunciamento nesta segunda-feira (15), o senador Wellington Fagundes (PL-MT) destacou a celebração de beatificação do padre italiano Nazareno ...

 - Foto: Carlos Moura/Agência Senado
Senado Federal Há 9 horas

Paim cobra avanço de PEC que acaba com a escala 6x1

O senador Paulo Paim (PT-RS) cobrou, nesta segunda-feira (15), a votação da proposta que acaba com a escala 6x1 e reduz a jornada de trabalho para ...

Tenente Portela, RS
Tempo nublado
Mín. Máx. 17°
Sensação
0.69 km/h Vento
87% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h23 Nascer do sol
17h48 Pôr do sol
Quarta
19°
Quinta
18°
Sexta
12° 12°
Sábado
17° 12°
Domingo
19° 14°
Últimas notícias
Geral Há 3 horas

Rio tem chuva forte, alagamentos e deslizamentos de terra
Justiça Há 3 horas

AGU garante posse de servidora exonerada do Itamaraty por banca racial
Esportes Há 3 horas

Uruguai arranca 1 a 1 com Arábia Saudita em estreia do Grupo H da Copa
Esportes Há 4 horas

Neymar faz novo exame e segue sem treinar na seleção brasileira
Justiça Há 4 horas

PGR rejeita nova proposta de delação de Vorcaro

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O padeiro clandestino
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,05 -0,01%
Euro
R$ 5,85 -0,06%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 354,233,70 -0,59%
Ibovespa
170,415,13 pts -0.42%
Mega-Sena
Concurso 3018 (14/06/26)
05
06
17
27
57
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 7050 (14/06/26)
24
36
61
66
74
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3711 (15/06/26)
01
05
06
08
09
10
12
13
15
16
17
20
22
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2937 (15/06/26)
02
05
09
14
26
35
42
52
54
55
63
67
68
71
78
80
88
89
93
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2970 (15/06/26)
05
07
11
22
30
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias