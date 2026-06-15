Associação Portelense conquista título inédito da Copa das Regiões

A Associação Portelense Futebol Clube conquistou neste domingo (14) o título da Copa das Regiões de Futebol Feminino 2026. A decisão foi disputada no Estádio Bananeiras, em Três Passos, onde a equipe de Tenente Portela enfrentou o Combinados de Três Passos.

Em uma partida de elevado nível técnico, a Associação Portelense abriu o placar ainda no primeiro tempo com um gol de falta marcado por Ranieli. A equipe portelense manteve a vantagem durante grande parte da partida, mas sofreu o empate a poucos minutos do fim do tempo regulamentar. Daiane marcou para a equipe de Três Passos, fechando o placar em 1 a 1.

Com a igualdade no marcador, a definição do título foi para as cobranças de pênaltis. Nas penalidades, a equipe de Tenente Portela levou a melhor e venceu por 6 a 5. A goleira Lídia de Freitas teve participação decisiva ao defender uma das cobranças adversárias.

A competição foi promovida pela Primeira Liga e contou com a participação de equipes representantes dos municípios de Tenente Portela, Três Passos, Crissiumal, Redentora, Esperança do Sul e Tiradentes do Sul.

Com a conquista, a Associação Portelense alcança um marco para o esporte local ao garantir o primeiro título da história de Tenente Portela no futebol de campo feminino amador.

A equipe campeã é comandada pelo treinador Fábio Claudino e tem Valmir Pressi na presidência do clube.





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