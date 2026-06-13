Região Celeiro: oito escolas têm matrículas abertas para Educação Profissional e Técnica

Até o próximo dia 29, a Escola Águia de Haia (em Três Passos), a Escola Feliciano Jorge Alberto (em Redentora), a Escola Ponche Verde (em Crissiumal), a Escola Professora Cléia Salete Dalberto (em Tenente Portela), a Escola Senador Alberto Pasqualini (em Santo Augusto), a Escola Técnica Celeiro (em Bom Progresso), o Instituto de Educação Érico Veríssimo (em Três Passos), e o Instituto Estadual de Educação Maria Cristina (em Humaitá) aceitarão matrículas na modalidade Educação Profissional e Técnica (EPT).

Desde o início de 2026, todas as escolas de Ensino Médio em Tempo Integral (EMTI) passaram a oferecer cursos técnicos integrados ao ensino médio, ampliando o acesso à formação profissional pública e gratuita em regiões que antes não contavam com essa possibilidade. O avanço levou o ensino técnico a 172 novos municípios gaúchos, permitindo que milhares de estudantes possam acessar formação profissional mais perto de casa.

A ampliação representa uma mudança significativa no alcance da educação técnica no Rio Grande do Sul. Neste ano, a cobertura municipal da EPT saltou de 105 para 277 municípios. Atualmente, cerca de 56% das cidades gaúchas já contam com oferta de ensino técnico na Rede Estadual.

O crescimento também impactou diretamente o número de escolas e estudantes atendidos. A rede passou de 155 para 529 escolas com oferta de cursos técnicos, resultado da criação de 374 novas ofertas de cursos integrados. Já o número de matrículas cresceu de 27 mil para 48,3 mil estudantes, um acréscimo de mais de 21 mil jovens na modalidade.

A expansão fortalece a permanência dos estudantes na escola e amplia as possibilidades de preparação para o mundo do trabalho, especialmente para jovens que antes precisavam se deslocar para outros municípios em busca de formação técnica.

Formação conectada ao futuro e às realidades regionais

A presença da EPT nas escolas de EMTI começou em 2024, quando os estudantes passaram a ter acesso a qualificações profissionais por meio do Itinerário de Formação Técnica e Profissional (IFTP). Com a adesão do Rio Grande do Sul ao Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados (PROPAG), a Rede Estadual avançou para um novo modelo: a oferta de cursos técnicos integrados em todas as escolas de Ensino Médio em Tempo Integral.

Na 1ª série, os estudantes cursam componentes introdutórios voltados à formação técnica, ao mundo do trabalho e ao desenvolvimento de habilidades socioemocionais. A partir da 2ª série, os jovens podem optar por trilhas específicas de formação técnica, aprofundando conhecimentos em diferentes áreas profissionais.

A definição dos cursos ofertados ocorre a partir de estudos técnicos e planejamento territorial. Para isso, a Secretaria Estadual de Educação (SEDUC) utiliza uma ferramenta própria que cruza indicadores socioeconômicos, demandas regionais, infraestrutura disponível nas escolas, perfil docente e potencial de absorção do mercado de trabalho local. Além disso, o processo também considera diretrizes de desenvolvimento econômico previstas no Plano Rio Grande e passa por validação junto às Coordenadorias Regionais de Educação (CREs) e às comunidades escolares. O objetivo é garantir que a formação dialogue com as vocações produtivas e as necessidades de cada região do Estado.

Cursos alinhados às vocações do Rio Grande do Sul

Entre as formações ofertadas nas escolas de EMTI estão cursos ligados a áreas tradicionais da economia gaúcha e também a setores emergentes e inovadores. As opções incluem Agronegócio, Agroindústria, Química, Eletroeletrônica, Administração, Marketing, Automação Industrial, Meio Ambiente, Desenvolvimento de Sistemas, Informática para Internet e Programação de Jogos Digitais, entre outros. As cargas horárias variam entre 800 e 1.200 horas, adequadas à jornada de cada escola de ensino integral.

Além da expansão vinculada ao EMTI, a Rede Estadual também ampliou a oferta de cursos técnicos integrados e subsequentes em diferentes regiões do Estado. Até o momento, 24 novos cursos já foram credenciados, outros 19 estão em processo de credenciamento e 26 receberam pareceres favoráveis. Os cursos também estão atrelados à vocação econômica das regiões e visam fomentar o desenvolvimento econômico do Estado, com destaque para Sistemas de Energia Renovável, Biocombustíveis, Enfermagem e Edificações.

Escola Águia de Haia

Município: Três Passos

Telefone: (55) 3522-1285

Cursos: Eletrotécnica (subsequente e integrado ao Ensino Médio) e eletromecânica.

Escola Feliciano Jorge Alberto

Município: Redentora

Telefone: (55) 3556-1160

Cursos: Contabilidade (subsequente e integrado ao Ensino Médio).

Escola Ponche Verde

Município: Crissiumal

Telefone: (55) 3524-1270

Cursos: Contabilidade.

Escola Professora Cléia Salete Dalberto

Município: Tenente Portela

Telefone: (55) 3551-1536

Cursos: Informática (subsequente e integrado ao Ensino Médio) e Administração

Escola Senador Alberto Pasqualini

Município: Santo Augusto

Telefone: (55) 3781-1815

Cursos: Enfermagem, Especialização Técnica de Nível Médio em Urgência e Emergência

Escola Técnica Celeiro - ETEC

Município: Bom Progresso

Telefone: (55) 3528-6032

Cursos: Agropecuária (Integrado ao Ensino Médio)

Instituto de Educação Érico Veríssimo

Município: Três Passos

Telefone: (55) 3522-2417

Cursos: Comércio

Instituto Estadual de Educação Maria Cristina - CIEP

Município: Humaitá

Telefone: (55) 3525-1455

Cursos: Administração (subsequente e integrado ao Ensino Médio)

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