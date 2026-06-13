Domingo, 14 de Junho de 2026
8°C 18°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Região Celeiro: oito escolas têm matrículas abertas para Educação Profissional e Técnica

Desde o início de 2026, todas as escolas de EMTI passaram a oferecer cursos técnicos integrados ao ensino médio

Por: Editoria Local Fonte: SECOM-RS
13/06/2026 às 14h31
Região Celeiro: oito escolas têm matrículas abertas para Educação Profissional e Técnica
Educandários aceitarão matrículas na modalidade Educação Profissional e Técnica até 29 de junho (Foto: Diones Roberto Becker)

Até o próximo dia 29, a Escola Águia de Haia (em Três Passos), a Escola Feliciano Jorge Alberto (em Redentora), a Escola Ponche Verde (em Crissiumal), a Escola Professora Cléia Salete Dalberto (em Tenente Portela), a Escola Senador Alberto Pasqualini (em Santo Augusto), a Escola Técnica Celeiro (em Bom Progresso), o Instituto de Educação Érico Veríssimo (em Três Passos), e o Instituto Estadual de Educação Maria Cristina (em Humaitá) aceitarão matrículas na modalidade Educação Profissional e Técnica (EPT).

Desde o início de 2026, todas as escolas de Ensino Médio em Tempo Integral (EMTI) passaram a oferecer cursos técnicos integrados ao ensino médio, ampliando o acesso à formação profissional pública e gratuita em regiões que antes não contavam com essa possibilidade. O avanço levou o ensino técnico a 172 novos municípios gaúchos, permitindo que milhares de estudantes possam acessar formação profissional mais perto de casa.

A ampliação representa uma mudança significativa no alcance da educação técnica no Rio Grande do Sul. Neste ano, a cobertura municipal da EPT saltou de 105 para 277 municípios. Atualmente, cerca de 56% das cidades gaúchas já contam com oferta de ensino técnico na Rede Estadual.

O crescimento também impactou diretamente o número de escolas e estudantes atendidos. A rede passou de 155 para 529 escolas com oferta de cursos técnicos, resultado da criação de 374 novas ofertas de cursos integrados. Já o número de matrículas cresceu de 27 mil para 48,3 mil estudantes, um acréscimo de mais de 21 mil jovens na modalidade.

A expansão fortalece a permanência dos estudantes na escola e amplia as possibilidades de preparação para o mundo do trabalho, especialmente para jovens que antes precisavam se deslocar para outros municípios em busca de formação técnica.

Formação conectada ao futuro e às realidades regionais

A presença da EPT nas escolas de EMTI começou em 2024, quando os estudantes passaram a ter acesso a qualificações profissionais por meio do Itinerário de Formação Técnica e Profissional (IFTP). Com a adesão do Rio Grande do Sul ao Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados (PROPAG), a Rede Estadual avançou para um novo modelo: a oferta de cursos técnicos integrados em todas as escolas de Ensino Médio em Tempo Integral.

Na 1ª série, os estudantes cursam componentes introdutórios voltados à formação técnica, ao mundo do trabalho e ao desenvolvimento de habilidades socioemocionais. A partir da 2ª série, os jovens podem optar por trilhas específicas de formação técnica, aprofundando conhecimentos em diferentes áreas profissionais.

A definição dos cursos ofertados ocorre a partir de estudos técnicos e planejamento territorial. Para isso, a Secretaria Estadual de Educação (SEDUC) utiliza uma ferramenta própria que cruza indicadores socioeconômicos, demandas regionais, infraestrutura disponível nas escolas, perfil docente e potencial de absorção do mercado de trabalho local. Além disso, o processo também considera diretrizes de desenvolvimento econômico previstas no Plano Rio Grande e passa por validação junto às Coordenadorias Regionais de Educação (CREs) e às comunidades escolares. O objetivo é garantir que a formação dialogue com as vocações produtivas e as necessidades de cada região do Estado.

Cursos alinhados às vocações do Rio Grande do Sul

Entre as formações ofertadas nas escolas de EMTI estão cursos ligados a áreas tradicionais da economia gaúcha e também a setores emergentes e inovadores. As opções incluem Agronegócio, Agroindústria, Química, Eletroeletrônica, Administração, Marketing, Automação Industrial, Meio Ambiente, Desenvolvimento de Sistemas, Informática para Internet e Programação de Jogos Digitais, entre outros. As cargas horárias variam entre 800 e 1.200 horas, adequadas à jornada de cada escola de ensino integral.

Além da expansão vinculada ao EMTI, a Rede Estadual também ampliou a oferta de cursos técnicos integrados e subsequentes em diferentes regiões do Estado. Até o momento, 24 novos cursos já foram credenciados, outros 19 estão em processo de credenciamento e 26 receberam pareceres favoráveis. Os cursos também estão atrelados à vocação econômica das regiões e visam fomentar o desenvolvimento econômico do Estado, com destaque para Sistemas de Energia Renovável, Biocombustíveis, Enfermagem e Edificações.

 

Escola Águia de Haia

Município: Três Passos

Telefone: (55) 3522-1285

Cursos: Eletrotécnica (subsequente e integrado ao Ensino Médio) e eletromecânica.

 

Escola Feliciano Jorge Alberto

Município: Redentora

Telefone: (55) 3556-1160

Cursos: Contabilidade (subsequente e integrado ao Ensino Médio).

 

Escola Ponche Verde

Município: Crissiumal

Telefone: (55) 3524-1270

Cursos: Contabilidade.

 

Escola Professora Cléia Salete Dalberto

Município: Tenente Portela

Telefone: (55) 3551-1536

Cursos: Informática (subsequente e integrado ao Ensino Médio) e Administração

 

Escola Senador Alberto Pasqualini

Município: Santo Augusto

Telefone: (55) 3781-1815

Cursos: Enfermagem, Especialização Técnica de Nível Médio em Urgência e Emergência

 

Escola Técnica Celeiro - ETEC

Município: Bom Progresso

Telefone: (55) 3528-6032

Cursos: Agropecuária (Integrado ao Ensino Médio)

 

Instituto de Educação Érico Veríssimo

Município: Três Passos

Telefone: (55) 3522-2417

Cursos: Comércio

 

Instituto Estadual de Educação Maria Cristina - CIEP

Município: Humaitá

Telefone: (55) 3525-1455

Cursos: Administração (subsequente e integrado ao Ensino Médio)

 

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Arquivo Agência Brasil
Educação Há 2 dias

Instituições têm até 15 de junho para aderir ao Fies do 2º semestre

Processo dever ser feito pelo endereço fiesgestao.mec.gov.br

 (Foto: Divulgação Inep)
Enem 2026 Há 2 dias

Enem 2026: prazo para se inscrever acaba hoje Sexta-feira

Participantes têm até hoje sexta (12), para garantir participação no exame, por meio da Página do Participante. Prazo para fazer o pagamento da taxa vai até 17/6. Isentos da taxa de inscrição também devem se inscrever

 © José Cruz/Agência Brasil
Educação Há 2 dias

Inscrições para o Enem terminam nesta sexta na página do participante

Isentos de taxa também devem confirmar participação

 © Fernando Frazão/Agência Brasil
Educação Há 2 dias

Enem 2026: prazo de inscrições termina nesta sexta-feira

Pagamento da taxa de R$ 85 deve ser feito até dia 17

 -
Educação Há 3 dias

Governo do Estado amplia Ensino Técnico e leva formação profissional a 172 novos municípios gaúchos

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação (Seduc), está promovendo a maior expansão da Educação Profissional e Técnica (EPT) da histó...

Tenente Portela, RS
Tempo limpo
Mín. Máx. 18°
Sensação
0.47 km/h Vento
94% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h22 Nascer do sol
17h48 Pôr do sol
Segunda
16°
Terça
18°
Quarta
20°
Quinta
19°
Sexta
14° 11°
Últimas notícias
Esportes Há 2 horas

Brasil sofre com Marrocos e estreia na Copa do Mundo com empate
Esportes Há 3 horas

Ancelotti garante que empate na estreia da Copa não abala confiança
Esportes Há 3 horas

Vinícius Júnior admite atuação ruim do Brasil: "Precisamos melhorar
Saúde Há 3 horas

Exame descarta Ebola em paciente de Novo Hamburgo internado em Porto Alegre
Esportes Há 8 horas

Suíça desperdiça chances e Catar arranca empate no fim pelo Grupo B

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O padeiro clandestino
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,06 +0,06%
Euro
R$ 5,85 +0,08%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 345,607,41 +1,43%
Ibovespa
171,132,66 pts -0.21%
Mega-Sena
Concurso 3017 (11/06/26)
04
06
26
28
32
45
Ver detalhes
Quina
Concurso 7049 (12/06/26)
09
14
25
44
67
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3709 (12/06/26)
01
04
06
07
09
10
11
14
15
18
19
20
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2936 (12/06/26)
00
17
24
26
27
30
32
34
35
47
52
54
57
64
66
76
78
84
85
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2969 (12/06/26)
02
18
21
34
41
42
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias