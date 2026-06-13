Gurias do Yucumã tentarão a primeira vitória no Gauchão Feminino Sub-20

Depois de perder na estreia do Gauchão Feminino Sub-20 de 2026, as Gurias do Yucumã tentarão a primeira vitória no domingo (14/6), quando encaram a equipe do Doutor Salomé Goulart Raiz. O confronto acontecerá na RGM Sports, em Gravataí, às 15h.
A goleada sofrida em casa para o Internacional, na abertura da competição, deixou o selecionado de Tenente Portela nas últimas posições do Grupo A. A fase classificatória é disputada com jogos dentro da chave, em turno único. Avançam para as semifinais, os times colocados do 1º ao 4º lugar.
O campeonato é organizado pela Federação Gaúcha de Futebol (FGF) e reúne seis clubes.
■ Notícias no WhatsApp:
Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.