Próxima semana terá baixa nas temperaturas e possibilidade de geada no Rio Grande do Sul

Entre segunda (15/6) e quarta-feira (17/6), uma massa de ar mais seca e fria irá influenciar o tempo sobre todo o Estado (Foto: Diones Roberto Becker)

Na próxima semana, as temperaturas estarão em declínio e há possibilidade de geada. É o que prevê o Boletim Integrado Agrometeorológico nº 24/2026, elaborado pela Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (SEAPI), em parceria com a Emater-Ascar e o Instituto Rio-Grandense do Arroz (IRGA).

- Sábado (13/6) e domingo (14/6): o sistema de baixa pressão se afastará, diminuindo sua influência sobre o território gaúcho. Assim, haverá chuva apenas em pontos isolados do Estado, principalmente nas porções mais ao Norte e próximas ao litoral. A partir do domingo, as temperaturas estarão em declínio. Entre a sexta-feira e o domingo, há possibilidade de ocorrência de rajadas de vento pontuais próximas ao litoral do RS.

- Segunda-feira (15/6) até quarta-feira (17/6): uma massa de ar mais seca e fria irá influenciar o tempo sobre todo o Estado. Assim, o tempo voltará a ficar estável, e não há previsão de chuva significativa. Devido à queda de temperatura, entre esses dias, há possibilidade de ocorrência de geada em algumas regiões do Rio Grande do Sul, com maior chance para as regiões da Fronteira Oeste, Campanha, Serra e Campos de Cima da Serra.

Os acumulados de chuva deverão variar até 50 milímetros ao longo da semana, com alguns pontos isolados que podem ultrapassar esse valor.

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