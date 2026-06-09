Trio brasileiro é escolhido para apitar jogo de estreia da Copa do Mundo

Bruno Boschilia, Wilton Pereira Sampaio e Bruno Pires foram designados para apitar a abertura da Copa do Mundo de 2026, entre México e África do Sul. (Foto: Alex Caparros - FIFA/FIFA via Getty Images)

A partida que dará início à Copa do Mundo de 2026 contará com presença brasileira no comando da arbitragem. O confronto entre México e África do Sul, marcado para quinta-feira (11) no Estádio Azteca, terá como árbitro principal o brasileiro Wilton Pereira Sampaio, auxiliado por Bruno Pires e Bruno Boschilia.

A nomeação marca mais uma participação de Wilton em Mundiais. Em 2018, na Copa realizada na Rússia, ele integrou a equipe de vídeo como assistente do VAR. Já na edição de 2022, atuou diretamente dentro de campo como árbitro principal.

No total, nove integrantes da arbitragem brasileira estarão presentes na competição sediada por Estados Unidos, México e Canadá.

Para o presidente da Comissão de Arbitragem da CBF, Rodrigo Cintra, a escolha do trio demonstra a qualidade e a preparação dos profissionais brasileiros para atuar nos jogos mais importantes do torneio.

O diretor de arbitragem da CBF, Netto Góes, também destacou que a escalação representa o reconhecimento internacional ao trabalho desenvolvido nos últimos anos. Segundo ele, investimentos em capacitação técnica, preparação física, qualificação profissional e formação de árbitros contribuíram para fortalecer a credibilidade da arbitragem brasileira perante a FIFA.

A presença do trio na abertura do principal torneio do futebol mundial é vista como um dos maiores reconhecimentos que um árbitro pode alcançar na carreira, reforçando o protagonismo do Brasil também fora das quatro linhas.

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