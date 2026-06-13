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EUA estreia na Copa do Mundo com goleada sobre o Paraguai: 4x1

Shows de Anita e Kate Perry abriram a Copa em solo estadunidense

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
13/06/2026 às 11h05

O ingresso mais barato para a partida entre Estados Unidos e Paraguai, no moderno Sofi Stadium, em Los Angeles, foi comercializado pela FIFA por 1.120 dólares (cerca de 5.500 reais). Outros setores, mais próximos do campo, foram cotados por valores que chegaram a 1.940 dólares (aproximadamente 9.500 reais) nos canais oficiais da entidade.

Assim, na véspera da partida, mais de 4.400 ingressos ainda estavam disponíveis para venda na internet e, para tentar escoar os bilhetes em cima da hora, portais secundários de revenda registraram quedas nos preços, embora o valor ainda estivesse em 800 dólares (4.050 reais).

Pior para os paraguaios, que pagaram caro para ver sua seleção jogar mal em sua estreia na Copa de 2026. Pouco criaram e sofreram constantemente com o ataque veloz e dinâmico dos norte-americanos. O 4x1 no placar final refletiu bem o que a torcida viu em campo.

Existe um ditado comum entre turistas que vão aos EUA. Para gastar sem remorso, costumam dizer: quem converte não se diverte. Nesse caso, os paraguaios nem precisaram descobrir quanto gastaram em guaranis por um assento no estádio em Los Angeles. A diversão ficou só do lado dos donos da casa.

Anitta e Kate Perry no pré-jogo

Uma hora e meia antes de a bola rolar, ainda com muitos espaços vazios nas arquibancadas do estádio de Los Angeles, ocorreu a cerimônia de abertura da Copa para o público norte-americano. Como destaque, a sul-africana Tyla e a brasileira Anitta, que formou um trio com o rapper Rema e a cantora Lisa, do gênero K-Pop.

Mais próximo da partida começar, a cantora Kate Perry, nascida na Califórnia, cantou uma única música tema para um público bem maior, que já conseguia cobrir todas as galerias do estádio com as cores vermelha e branca, em apoio aos Estados Unidos. Por fim, a FIFA divulgou que 70.492 pessoas foram ao Sofi Stadium.

O jogo

O duelo marcava um encontro de dois técnicos argentinos, Maurício Pochettino pelos norte-americanos e Gustavo Alfaro pelos paraguaios. Com a bola rolando, os Estados Unidos continuaram com a festa iniciada na cerimônia de abertura. Logo aos 6 minutos, Pulisic, craque do Milan, da Itália, invade a área paraguaia, McKennie rola para o meio, a bola bate no pé de Bobadilla e vai para o fundo das redes. Gol contra, um presente que nem mesmo os anfitriões esperavam receber tão cedo: 1 a 0.

Aos 15, o lateral-direito Dest teve a chance de fazer o segundo gol, mas adiantou demais a bola, que recebeu livre, e perdeu o ângulo. Tentou cruzar e conseguiu, no máximo, um escanteio. Aos 27, Balogun até fez o segundo gol, mas o lance, dentro da área, foi invalidado por impedimento.

Três minutos depois, não houve como apelar, Balogun recebeu cruzamento rasteiro na área e pegou de primeira, chutando no canto do goleiro Gill: 2 a 0. Era a prova absoluta do grande domínio dos Estados Unidos no 1° tempo.

Aos 37, o zagueiro Richards quase fez de cabeça ao escorar um escanteio, a bola passou raspando a trave do Paraguai. Aos 42, foi Tillman quem perdeu uma ótima oportunidade, concluindo de dentro da área em cima do goleiro Gill.

A impressão era que a festa pré-jogo continuava dentro de campo, só que com outros artistas. Aos 49 minutos, o “popstar” Balogun foi lançado em profundidade, driblou o zagueiro e chutou no ângulo, um belo gol do artilheiro da Copa até então: 3 a 0.

Com a vitória garantida, os Estados Unidos fizeram um 2° tempo bem menos intenso, diminuindo a pressão. A partida caiu de intensidade e qualidade, já que o Paraguai – repleto de jogadores que atuam no Campeonato Brasileiro – também não conseguia impor um ritmo próprio.

O técnico Maurício Pochettino tirou Pulisic e Balogun, poupando-os para o próximo encontro, diante da Austrália, em Seattle, no dia 19 de junho. Seus jogadores reservas claramente não estavam no mesmo nível.

Assim, o Paraguai reagiu aos 27 minutos e o brasileiro naturalizado paraguaio Maurício. Ele recebeu livre na entrada da área e chutou cruzado no canto do goleiro Freese, diminuindo para 3 a 1.

No lance seguinte, os Estados Unidos tentaram reagir, mas o meia Tillman chutou mal, nas mãos de Gill. Aos 43, Pepi, a poucos metros do gol, conseguiu desperdiçar outra chance clara para os donos da casa.

Mas não fez falta, isso porque aos 52 minutos, Reyna invadiu a área e, de trivela, colocou a bola no canto da rede. Um golaço que fechou o placar: 4 a 1.

Os Estados Unidos mostraram que possuem um time respeitável. Quem sabe agora, os estadunidenses passem a ser empolgar com o “soccer”, com a seleção e com a existência de uma Copa do Mundo em seu território.

Aos paraguaios, que não mostraram nada de especial, o jeito é esperar a recuperação no dia 19 de junho, contra a Turquia, em São Francisco, pela segunda rodada do Grupo D.

Ficha Técnica

Sexta-feira, 12 de junho de 2026

ESTADOS UNIDOS 4 x 1 PARAGUAI

Local: Los Angeles (Estados Unidos)

Juiz: Danny Desmond Makkelie (Holanda)

Público: 70.492

Estados Unidos: Freese, Dest (Weah), Richards, Robinson, Ream e Freeman; Adams, McKennie e Tillman (Reyna); Pulisic (Berhalter) e Balogun (Pepi). T: Maurício Pochettino.

Paraguai: Gill, Alderete, Cáceres (Velazquez), Gustavo Gómez e Júnior Alonso; Diego Gómez (Gamarra), Almirón (Sosa), Cubas e Bobadilla (Maurício); Sanabria (Arce) e Enciso. T: Gustavo Alfaro.

Gols: No 1° tempo: Bobadilla (contra) (6), Balogun (30) e Balogun (49). No 2° tempo: Maurício (27) e Reyna (52).

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