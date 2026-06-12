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Governo do Estado inicia obras de recuperação da ERS-305 em Horizontina

O governo do Estado iniciou, nesta sexta-feira (12/6), as obras de recuperação e pavimentação da ERS-305, em Horizontina, no noroeste gaúcho. Os se...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
12/06/2026 às 16h28
Governo do Estado inicia obras de recuperação da ERS-305 em Horizontina
Serviços serão executados entre o entroncamento com a ERS-342 e a localidade de Vila Cascata, ao longo de 15,13 quilômetros -Foto: Joel Vargas/Ascom GVG

O governo do Estado iniciou, nesta sexta-feira (12/6), as obras de recuperação e pavimentação da ERS-305, em Horizontina, no noroeste gaúcho. Os serviços serão executados no trecho entre o entroncamento com a ERS-342 e a localidade de Vila Cascata, ao longo de 15,13 quilômetros.

Com investimento de R$ 28,87 milhões, oriundo do Fundo do Plano Rio Grande (Funrigs), a intervenção integra as ações voltadas à qualificação da infraestrutura rodoviária, à ampliação da segurança viária e ao fortalecimento da conectividade regional, contribuindo para o deslocamento da população e o escoamento da produção.

A ordem de início da obra foi assinada durante ato realizado em Horizontina, com a presença do vice-governador Gabriel Souza, do secretário de Logística e Transportes, Clóvis Magalhães, de lideranças regionais e de representantes da comunidade.

Durante a cerimônia, Gabriel destacou a importância da obra para a região. “A recuperação da ERS-305 é uma obra muito aguardada pela população. Depois de mais de 50 anos de espera, estamos dando início a uma intervenção que vai qualificar uma rodovia estratégica para a mobilidade, a segurança viária e o desenvolvimento econômico. Com este investimento, vamos garantir melhores condições de deslocamento e fortalecer a infraestrutura do noroeste gaúcho”, afirmou o vice-governador.

O secretário de Logística e Transportes ressaltou que a obra integra o conjunto de investimentos realizados pelo Estado para modernizar a malha rodoviária. “A ERS-305 é uma via importante para o desenvolvimento econômico e social da região. Com esta intervenção, o Estado reafirma seu compromisso com a melhoria da infraestrutura de transportes, promovendo mais segurança aos usuários e melhores condições para o escoamento da produção”, disse Magalhães.

Qualificação da rodovia contribui para o deslocamento da população e o escoamento da produção regional -Foto: Arthur Vargas/Ascom GVG
Qualificação da rodovia contribui para o deslocamento da população e o escoamento da produção regional -Foto: Arthur Vargas/Ascom GVG

Duplicação na ERS-342

Durante a solenidade, também foi anunciada a aprovação, pelo governo do Estado, do projeto de duplicação de um trecho da ERS-342. A iniciativa será viabilizada por meio do Programa de Incentivo ao Acesso Asfáltico (Piaa), a partir de proposta apresentada pela empresa John Deere. A obra contemplará 540 metros de pista e receberá investimento de R$ 4 milhões, além de recursos da prefeitura de Horizontina, para a melhoria da fluidez do tráfego e das condições de acesso na região.

O Piaa permite que empresas destinem até 5% do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) devido ao Estado para a execução de obras de acessos asfálticos e intervenções em infraestrutura viária. O programa fortalece a cooperação entre o poder público e o setor produtivo, ampliando os investimentos em logística e mobilidade no Rio Grande do Sul.

Texto: Ascom GVG
Edição: Secom

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