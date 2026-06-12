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Metasix vence premiação internacional World Summit Awards

Reconhecimento veio pelo projeto da plataforma digital SP156, que conecta os habitantes de São Paulo (SP) a diferentes serviços públicos oferecidos...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
12/06/2026 às 17h00
Metasix vence premiação internacional World Summit Awards
Divulgação Equipe Metasix

A empresa Metasix Tecnologia foi uma das premiadas no World Summit Awards (WSA), em cerimônia realizada em Viena, na Áustria, no mês de maio deste ano. O reconhecimento veio na categoria Government & Citizen Engagement pelo projeto SP156, plataforma digital da Prefeitura de São Paulo (SP) que centraliza mais de 900 serviços públicos para os habitantes da maior cidade da América Latina.

O SP156 usa tecnologia blockchain (registro digital distribuído) e inteligência artificial para garantir transações seguras e rastreáveis e para classificar as solicitações dos cidadãos, garantindo respostas mais rápidas por parte do poder público.

Entre os serviços disponíveis na plataforma SP156, estão ouvidoria do Sistema Único de Saúde (SUS), pedidos de capinação de guias e sarjetas, reclamação de poluição sonora e até adoção de cães e gatos. O WSA é uma premiação internacional criada para reconhecer empresas, empreendedores e especialistas responsáveis por projetos inovadores e com impacto social.

"Receber o WSA representa a validação internacional do nosso propósito: transformar a forma como governos se relacionam com cidadãos, gerando impacto real e mensurável. Mais do que um prêmio, é um sinal de que o Brasil está produzindo inovação pública e que é possível construir, a partir daqui, soluções que respondem a desafios que cidades do mundo inteiro enfrentam", avalia Ruy Trida, diretor-presidente da Metasix Tecnologia.

Desafios na fase de desenvolvimento

Trida explica que a implementação da plataforma SP156 trouxe alguns desafios para a empresa. O primeiro deles foi a escala do projeto, com a prefeitura de São Paulo oferecendo mais de 1,2 mil serviços diferentes de atendimento ao cidadão, cada um com suas regras, seus fluxos e especificidades.

O segundo desafio foi a integração com um ecossistema de sistemas legados (desatualizados). Segundo Trida, conectar o novo ao existente sem interromper a operação exige engenharia fina e muito alinhamento institucional.

"E o terceiro, talvez o mais sensível, foi o processo de validação das jornadas: cada serviço digitalizado precisa ser minuciosamente mapeado, testado e aprovado junto às áreas responsáveis. Não há atalho nesse processo. A qualidade da experiência do cidadão depende diretamente dessa rigorosidade", afirma o diretor-presidente da Metasix.

Trida diz que o uso de blockchain foi uma das decisões técnicas mais relevantes do projeto. Em um contexto de serviços públicos, a integridade e a imutabilidade dos dados são consideradas inegociáveis, pois qualquer fragilidade nesse ponto compromete a confiança da população na plataforma, comenta ele.

O blockchain garantiu que os registros das solicitações e tramitações fossem auditáveis e à prova de adulteração, o que é especialmente crítico em serviços que envolvem direitos, benefícios e documentos oficiais. Essa escolha arquitetural, combinada com uma abordagem centrada no usuário para o desenho das jornadas digitais, foi central para diferenciar o SP156 de outras iniciativas de governo digital, pontua Trida.

"Um estudo realizado sobre o conjunto de serviços digitalizados aponta uma redução média de 39,9% no custo unitário de uma solicitação de serviço público após a transformação digital. Estima-se que a digitalização dos serviços analisados gere uma economia superior a R$ 52 milhões em um ano, R$ 261 milhões em cinco anos e R$ 523 milhões em dez anos. Para a administração pública, a projeção chega a R$ 534 milhões economizados no primeiro ano, R$ 2,7 bilhões em cinco anos e R$ 5,5 bilhões em uma década", detalha o diretor-presidente da Metasix, referindo-se a um estudo de 2022 do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

Mais do que eficiência financeira, esses números representam tempo devolvido ao cidadão, processos mais transparentes e uma gestão pública que opera com menos atrito e mais accountability, acrescenta Trida.

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

O executivo defende que projetos de governo digital estejam alinhados com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). O termo faz referência a 17 metas a serem alcançadas pelo mundo em temas como erradicação da pobreza, consumo e produção responsáveis, redução da desigualdade, água potável e saneamento.

Para Trida, os ODS são um marco de referência que conecta a modernização dos serviços públicos a um compromisso com equidade, inclusão e sustentabilidade. "Quando um projeto de governo digital é desenhado com essa lente, as perguntas mudam: não basta digitalizar, é preciso garantir que a digitalização alcance quem mais precisa", defende.

"No contexto brasileiro, isso significa considerar acessibilidade para populações com menor letramento digital, oferecer múltiplos canais de acesso e usar os dados gerados pela plataforma para orientar políticas públicas com mais precisão", complementa Trida.

Segundo o diretor-presidente da Metasix, iniciativas alinhadas aos ODS também têm mais facilidade de atrair financiamento internacional, parcerias e reconhecimento, como o próprio WSA demonstra.

Expectativas para um futuro promissor

Em relação ao futuro do atendimento ao cidadão, Lorenz Rojas, chefe de novos negócios e receita da Metasix, comenta que a tendência mais transformadora é a consolidação de agentes de IA conversacional como o principal ponto de contato entre o cidadão e o governo.

"Já estamos vendo os primeiros movimentos nessa direção, mas o que vem a seguir é ainda mais disruptivo: serviços públicos autônomos, que atuam de forma proativa. Em vez de o cidadão precisar identificar uma necessidade, buscar o serviço correto e iniciar uma solicitação, a IA já detecta a situação a partir de dados e eventos da vida do cidadão e age antes mesmo que ele precise pedir", destaca Rojas.

"Pense em um morador que perdeu o emprego: antes que ele saiba a quais programas tem direito ou onde se cadastrar, o sistema já mapeou sua situação, identificou as políticas aplicáveis e iniciou os trâmites necessários. Esse é o horizonte: governos que antecipam em vez de apenas responder, e tecnologia que elimina a burocracia justamente para quem menos tem condições de enfrentá-la", exemplifica o chefe de novos negócios e receita da Metasix.

Para saber mais, basta acessar: https://metasix.com.br/

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