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Governo do Estado participa do Fórum de Competitividade no Vale do Taquari

Competitividade regional, infraestrutura, reconstrução econômica, inovação e atração de investimentos foram alguns dos temas abordados no Fórum de ...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
12/06/2026 às 15h15
Governo do Estado participa do Fórum de Competitividade no Vale do Taquari
Painéis abordaram temas como infraestrutura, crédito, inovação e qualificação profissional -Foto: Emerson Corrales/Ascom Sedec

Competitividade regional, infraestrutura, reconstrução econômica, inovação e atração de investimentos foram alguns dos temas abordados no Fórum de Competitividade, que, pela primeira vez, realizou uma edição em Estrela, no Vale do Taquari, nesta sexta-feira (12/6). O evento, apoiado pelo governo do Estado, reuniu empresários, gestores públicos e especialistas para debater os principais desafios e oportunidades da região e do Rio Grande do Sul, consolidando o encontro como um espaço de diálogo estratégico.

A abertura do evento contou com a presença da prefeita de Estrela, Carine Schwingel e do embaixador do Centro de Liderança Pública (CLP), Eduardo Fernandez, instituição organizadora do encontro e responsável pelo Ranking de Competitividade dos Estados.

O Fórum iniciou-se com o painel “Logística e infraestrutura para a competitividade regional”, que teve como debatedores o titular da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec), Leandro Evaldt, o diretor da Tomasi Logística, Diego Tomasi, o presidente da Cooperativa de Transportes do Vale do Taquari, Adelar Steffler, e o diretor da Rhodoss Implementos Rodoviários e da Dinna Indústria, Comércio e Serviços, Nilto Scapin. Foram discutidos sistemas de transporte e armazenagem, além de como investimentos em infraestrutura sustentam o crescimento econômico e o desempenho competitivo.

O papel do Estado no ecossistema

Evaldt falou dos avanços do Rio Grande do Sul na área logística, assim como na segurança, na atração de investimentos e na desburocratização do ambiente de negócios. Ele também destacou o papel do governo estadual em apoiar o potencial empreendedor da região.

“Nós, como Estado, trabalhamos para garantir infraestrutura adequada, segurança jurídica e políticas de incentivo que favoreçam o ecossistema empreendedor do Rio Grande do Sul. Nosso objetivo é fortalecer a competitividade regional, atrair investimentos e assegurar que o desenvolvimento econômico ocorra de forma equilibrada e sustentável, beneficiando toda população”. O titular da Sedec também reforçou a importância da união entre poder público, iniciativa privada e instituições de ensino para fortalecer a economia.

Durante o painel “Estratégias de desenvolvimento, crédito e investimento para o Vale do Taquari”, o presidente do Badesul, Robson Ferreira, Fernandez, e o presidente da Câmara da Indústria, Comércio e Serviços do Vale do Taquari (CIC-VT), Ângelo Fontana falaram sobre a importância de ampliar o acesso ao crédito para empresas da região e de estimular investimentos estratégicos. Também destacaram como a parceria entre instituições financeiras e entidades representativas do setor produtivo pode gerar novas oportunidades, apoiar empreendedores locais e impulsionar a competitividade regional.

Crédito fortalece municípios e empresas da região

Ferreira ressaltou que o Badesul é muito atuante e apresentou um panorama dos investimentos realizados e das oportunidades de financiamento disponíveis. “Nos últimos três anos, concedemos R$ 31,8 milhões em crédito para nove municípios da região investirem em projetos de infraestrutura e na aquisição de máquinas. No mesmo período, realizamos um aporte de R$ 79,6 milhões para empresas de diferentes portes do Vale do Taquari, apoiando o desenvolvimento econômico e a geração de empregos. O painel foi excelente para destacar a nossa atuação no Rio Grande do Sul e apresentar diversas possibilidades de financiamento da instituição que contribuem para o progresso do nosso Estado.”

Fernandez comentou a parceria, pelo terceiro ano seguido, do Estado na realização do Fórum de Competitividade e falou sobre a escolha do Vale do Taquari para o evento, região com empresas reconhecidas no mercado e forte vocação empreendedora. “O Fórum é um espaço essencial para aproximar governo, empresários e sociedade, permitindo a troca de experiências e a construção de políticas voltadas à inovação, à qualificação do ambiente de negócios e à atração de novos investimentos. Ao reunir lideranças locais, o evento contribui para consolidar o Vale do Taquari como um polo de referência em produtividade e geração de oportunidades, ampliando a capacidade da região de competir em mercados nacionais e internacionais. E o apoio do Governo do Rio Grande do Sul demonstra o comprometimento com essas pautas”, disse.

A reitora da Universidade do Vale do Taquari (Univates), Cíntia Agostini, e o diretor de Atração de Investimentos na Invest RS , Fabrício Forest, abordaram a qualificação de mão de obra e a promoção da região como polo de negócios no painel “Capital humano, qualificação e atração de investimentos para o futuro da região”.

Forest falou sobre o papel da cooperação entre diferentes setores para impulsionar o crescimento econômico sustentável. “O desenvolvimento de um ambiente mais competitivo passa pela articulação entre poder público, iniciativa privada e sociedade civil. Fóruns como este contribuem para identificar oportunidades, alinhar estratégias e fortalecer as condições necessárias para atrair investimentos, gerar empregos e ampliar a capacidade de crescimento do Rio Grande do Sul.”

A participação do governo do Estado no Fórum de Competitividade está diretamente alinhada ao habilitador Ambiente de Negócios do Plano de Desenvolvimento Econômico, Inclusivo e Sustentável do RS. A presença reforça o papel do poder público em fomentar o empreendedorismo, a atração de investimentos e a inovação. Ao integrar-se a debates estratégicos e aproximar-se de lideranças regionais, o governo consolida sua atuação como agente indutor do desenvolvimento, fortalecendo a competitividade e garantindo que o crescimento econômico ocorra de forma equilibrada em todas as regiões do Rio Grande do Sul.

Ranking de Competitividade dos Estados

O Rio Grande do Sul foi destaque no último levantamento do CLP, sendo líder em eficiência da máquina pública e inovação, além de ocupar posições de destaque em segurança pública e sustentabilidade social. O ranking avalia critérios como educação, saúde, infraestrutura e capital humano, oferecendo um retrato da capacidade dos Estados em serem competitivos.

Texto: Renata da Silva Spanhol/Ascom Sedec
Edição: Secom

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