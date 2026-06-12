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Frederico Westphalen ganha destaque nacional na distribuição das figurinhas da Copa do Mundo

Empresa sediada no município é responsável por levar milhões de cromos da Panini para diversas regiões do Brasil

Por: Rafael Piasecki Fonte: Fonte: Jornal Província
12/06/2026 às 15h06
Frederico Westphalen ganha destaque nacional na distribuição das figurinhas da Copa do Mundo
Foto: Divulgação Mateus François

Enquanto milhões de torcedores colecionam figurinhas da Copa do Mundo de 2026, um município do Norte do Rio Grande do Sul desempenha papel fundamental nessa operação.

Frederico Westphalen abriga a sede da Vitrola Editora e Distribuidora, empresa responsável por cerca de 15% da distribuição nacional dos produtos da Panini, editora oficial dos álbuns do Mundial.

A operação movimenta aproximadamente 350 milhões de figurinhas e cerca de 50 milhões de envelopes, que são enviados para diversos estados brasileiros.

O trabalho logístico realizado pela empresa coloca Frederico Westphalen em posição de destaque no cenário nacional, contribuindo para que os álbuns e pacotes cheguem a bancas, supermercados e pontos de venda em todo o país.

A parceria com a Panini reforça a importância da cidade no setor de distribuição editorial. Além de movimentar a economia local, a atividade gera empregos e fortalece a imagem da região no mercado nacional.

Em ano de Copa do Mundo, a atuação da Vitrola ganha ainda mais relevância, conectando o entusiasmo dos torcedores brasileiros a partir do interior gaúcho.

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