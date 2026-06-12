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Levantamento do governo do Estado estima que Dia dos Namorados deve movimentar R$ 800 milhões para os negócios gaúchos

O Dia dos Namorados promete aquecer a economia em diversos empreendimentos no Estado neste dia 12 de junho. A data, marcada por presentes e celebra...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
12/06/2026 às 11h45
Levantamento do governo do Estado estima que Dia dos Namorados deve movimentar R$ 800 milhões para os negócios gaúchos
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O Dia dos Namorados promete aquecer a economia em diversos empreendimentos no Estado neste dia 12 de junho. A data, marcada por presentes e celebrações românticas, deve gerar um impacto econômico de aproximadamente R$ 800 milhões no varejo gaúcho. A estimativa é de um estudo do governo do Estado, realizado pela Divisão de Inteligência de Mercado (DIM), do Departamento de Promoção Comercial e Assuntos Internacionais, vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec).

Em Porto Alegre, a perspectiva é de R$ 268 milhões movimentados no comércio, acima dos R$ 240 milhões do ano passado. Além dos presentes, há a procura por experiências gastronômicas e de lazer, ampliando o impacto da data em diferentes setores da economia.

O aumento dos gastos no Dia dos Namorados no Rio Grande do Sul, segundo o levantamento, é um indicativo de que a economia gaúcha está mais fortalecida, refletindo maior confiança dos consumidores e dinamismo do comércio local. Esse movimento reflete as políticas públicas implementadas pelo governo do Estado, em especial do Plano de Desenvolvimento Econômico, Inclusivo e Sustentável do Rio Grande do Sul, que tem criado um ambiente de negócios mais favorável. O plano fortalece a competitividade das empresas, amplia oportunidades de emprego e gera renda, o que se traduz em maior poder de compra da população.

Aumento na média do valor dos presentes

Em relação aos presentes, os consumidores gaúchos demonstram preferência por itens como roupas (40,5%), perfumes e cosméticos (29,4%), calçados (12,5%) e chocolates (12,2%). De acordo com levantamento do DIM, baseado na pesquisa realizada pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Rio Grande do Sul (Fecomércio-RS), 51,7% dos gaúchos pretendem presentear neste ano, com um gasto médio previsto de R$ 303,08 por pessoa, superando os R$ 271,30 de 2025.

Procura maior por serviços na data

Restaurantes e bares também registram aumento no movimento nesta data. Entre os entrevistados na pesquisa da Fecomércio-RS, 61,3% planejam alguma celebração diferenciada, com 52,7% desses optando por refeições fora de casa e 35,9% preparando um almoço ou jantar especial. O gasto médio previsto é de R$ 333,19. Muitos casais optam por reservas hoteleiras para marcar a data, ainda mais que neste ano o Dia dos Namorados cai em uma sexta-feira.

Viajar é a opção de 9,3% dos entrevistados, mas o número pode ser maior, uma vez que recente levantamento do Sindicato da Hotelaria, Restaurantes, Bares, Parques, Museus e similares da Região das Hortênsias (SindTur) observa que os turistas estão planejando menos e decidindo a viagem próximo à data. A Serra é um dos destinos tradicionais nesta época, com o inverno gaúcho potencializando o clima romântico. Gramado espera receber 135 mil turistas, segundo a Secretaria de Turismo do município.

Experiências diferenciadas

A movimentação econômica do Dia dos Namorados evidencia a força do empreendedorismo gaúcho. Pequenos e médios negócios aproveitam a data para lançar promoções, investir em decoração temática e oferecer experiências diferenciadas, mostrando criatividade e capacidade de adaptação, em uma dinâmica que reafirma a importância das datas comemorativas para o desenvolvimento econômico regional.

“Datas comemorativas, como o Dia dos Namorados, são termômetros da situação econômica e da eficácia das políticas públicas no Estado. Os dados levantados mostram que o consumidor gaúcho está em condições que investir mais e que o empreendedor sabe aproveitar todas as comemorações para gerar oportunidades e fortalecer nossa economia ", declarou o secretário de Desenvolvimento Econômico, Leandro Evaldt.

Texto: Renata da Silva Spanhol/Ascom Sedec
Edição: Secom

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