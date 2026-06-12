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Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 12 milhões

Números sorteados são: 04 - 06 - 26 - 28 - 32 - 45

Por: Andre Eberhardt Fonte: Agência Brasil
12/06/2026 às 11h26
Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 12 milhões
(Foto: Agência Brasil)

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do Concurso 3.017 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira (11). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 12 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados são: 04 - 06 - 26 - 28 - 32 - 45

  • 36 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 31.988,67 cada
  • 2.575 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 737,17 cada

Apostas

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de sábado (13), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.



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