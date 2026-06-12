Frio histórico? Duas massas polares podem derrubar temperaturas no Brasil

Os modelos climáticos indicam que os termômetros poderão registrar marcas de até 5°C abaixo da média histórica para esta época do ano. Em algumas localidades, o frio intenso poderá persistir por vários dias consecutivos, aumentando os impactos para a população e para setores como agricultura e pecuária.

As regiões mais afetadas devem ser os estados do Sul do Brasil, incluindo Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. O avanço da massa polar também poderá atingir áreas do Sudeste, como São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, além de Mato Grosso do Sul, oeste de Mato Grosso e sul de Goiás.

Entre os fenômenos previstos estão geadas amplas, temperaturas negativas em áreas serranas, chuva congelada, chuva congelante e até mesmo a possibilidade de neve em regiões de maior altitude do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. A friagem também poderá avançar sobre estados da Região Norte, provocando queda significativa nas temperaturas.

As previsões apontam que entre os dias 15 e 16 de junho algumas cidades gaúchas e catarinenses poderão registrar temperaturas abaixo de 0°C. A combinação entre frio intenso e umidade elevada aumenta as chances de ocorrência dos fenômenos típicos dos invernos mais rigorosos.

Caso os modelos meteorológicos se confirmem, o Brasil poderá viver um dos períodos mais frios do ano já nos primeiros dias que antecedem o início oficial do inverno, exigindo atenção redobrada da população, especialmente crianças, idosos e pessoas em situação de vulnerabilidade.

Especialistas recomendam o acompanhamento constante das atualizações meteorológicas, já que a intensidade e a abrangência dos efeitos podem sofrer alterações conforme a aproximação das massas de ar polar.