Frio histórico? Duas massas polares podem derrubar temperaturas no Brasil
Rio Grande do Sul está entre os estados que podem sentir os efeitos mais intensos, com previsão de geadas amplas, temperaturas negativas e possibilidade de neve em áreas de maior altitude
Por: Andre EberhardtFonte: Litoral Notícias
12/06/2026 às 10h30
O Brasil pode enfrentar uma das ondas de frio mais intensas de 2026 nos próximos dias. Meteorologistas acompanham a chegada de duas fortes massas de ar polar que prometem provocar uma queda acentuada das temperaturas justamente na transição entre o outono e o inverno.
De acordo com as projeções meteorológicas, o primeiro pulso de ar frio deve avançar pelo país a partir do dia 15 de junho. Já uma segunda massa polar está prevista para chegar por volta do dia 22, reforçando e prolongando o período de baixas temperaturas em diversas regiões brasileiras.
Os modelos climáticos indicam que os termômetros poderão registrar marcas de até 5°C abaixo da média histórica para esta época do ano. Em algumas localidades, o frio intenso poderá persistir por vários dias consecutivos, aumentando os impactos para a população e para setores como agricultura e pecuária.
As regiões mais afetadas devem ser os estados do Sul do Brasil, incluindo Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. O avanço da massa polar também poderá atingir áreas do Sudeste, como São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, além de Mato Grosso do Sul, oeste de Mato Grosso e sul de Goiás.
Entre os fenômenos previstos estão geadas amplas, temperaturas negativas em áreas serranas, chuva congelada, chuva congelante e até mesmo a possibilidade de neve em regiões de maior altitude do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. A friagem também poderá avançar sobre estados da Região Norte, provocando queda significativa nas temperaturas.
As previsões apontam que entre os dias 15 e 16 de junho algumas cidades gaúchas e catarinenses poderão registrar temperaturas abaixo de 0°C. A combinação entre frio intenso e umidade elevada aumenta as chances de ocorrência dos fenômenos típicos dos invernos mais rigorosos.
Caso os modelos meteorológicos se confirmem, o Brasil poderá viver um dos períodos mais frios do ano já nos primeiros dias que antecedem o início oficial do inverno, exigindo atenção redobrada da população, especialmente crianças, idosos e pessoas em situação de vulnerabilidade.
Especialistas recomendam o acompanhamento constante das atualizações meteorológicas, já que a intensidade e a abrangência dos efeitos podem sofrer alterações conforme a aproximação das massas de ar polar.
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