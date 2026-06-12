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Estrutura do vídeo impulsiona vendas no TikTok Shop

Gustavo Magalhães, fundador da plataforma brasileira VYRAL, explica que o sucesso das vendas no TikTok Shop vai além da qualidade ou do preço do pr...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
12/06/2026 às 16h28
Estrutura do vídeo impulsiona vendas no TikTok Shop
Imagem gerada por IA

Funcionalidade que permite a venda de diferentes tipos de produtos, o TikTok Shop completou, em maio de 2026, um ano desde que chegou aos usuários do Brasil. Segundo o site Meio&Mensagem, a plataforma viu sua receita média diária por mês (Gross Merchandise Value) crescer 102 vezes, com 58% dos perfis que encontram produtos pela rede social adquirindo por esse mesmo canal.

Roupas, livros, celulares, perfumes, brinquedos infantis e utensílios domésticos são exemplos de mercadorias comercializadas no TikTok Shop. O usuário pode fazer a compra diretamente de uma outra pessoa ou empresa pela rede social, sem precisar acessar links externos, com transportadoras parceiras sendo responsáveis pela entrega.

Gustavo Magalhães, fundador da plataforma brasileira VYRAL, explica que o sucesso das vendas não depende apenas do produto em si. A forma como o conteúdo é produzido e exibido no TikTok Shop influencia diretamente na decisão de compra, afirma ele.

"Na VYRAL, a gente analisa os vídeos que mais vendem no TikTok Shop, chegando a mais de 5 mil por dia, em um histórico de mais de R$ 500 milhões em vendas mapeadas dentro da plataforma. O que esse volume mostra é claro: vídeo que vende não tem só a ver com produto certo nem com preço certo. A estrutura do vídeo influencia muito", diz Magalhães.

Uma estratégia recorrentemente usada, segundo o especialista, é trazer um gancho visual nos primeiros três segundos de vídeo. Isto é, alguma imagem ou edição capaz de capturar a atenção do usuário e fazer com que ele assista ao material em vez de pular para o próximo.

Vídeos com bons resultados de vendas apresentam a "dor" antes do produto. O comprador vê o problema (pele oleosa, cabelo caindo, estresse, por exemplo) antes de ser apresentado ao item que está sendo comercializado pelo perfil.

"Em termos de linguagem, o ideal é parecer um amigo falando, não uma propaganda convencional. Sem estúdio, sem trilha, sem ator. Quanto menos parece anúncio, mais converte", pontua Magalhães.

Outro padrão detectado pela VYRAL é a presença de materiais mostrando rapidamente como o produto funciona, contrapondo, por exemplo, o antes e depois do uso do item. Esse conteúdo é essencial para mostrar ao cliente que a mercadoria tem, de fato, a capacidade de atender às suas necessidades.

"O comprador do TikTok Shop não compra porque o vídeo é bom. Compra porque sentiu que aquilo resolve algo que ele já vinha pensando. O vídeo é o gatilho final, não o motivo. Quem entende isso constrói para vender", comenta Magalhães.

O especialista destaca que marcas e influenciadores podem utilizar análise de dados para otimizar conteúdos voltados ao social commerce. O foco, no entanto, não deve estar em números de alcance, visualizações ou curtidas, diz o fundador da VYRAL.

"Dado de social commerce começa em outra pergunta: qual vídeo gerou caixa. Quando a marca olha pra essa ponta, três coisas mudam. Ela para de testar tudo do zero. Os padrões dos vídeos que vendem se repetem, e é exatamente isso que deve ser mapeado todo dia. Fazendo isso, uma marca para de gastar com criador no escuro, porque consegue escolher quem replica a estrutura certa e aprende mais sobre o próprio público", detalha Magalhães.

Ele diz que há diferenças entre o comportamento do consumidor no TikTok Shop e o do e-commerce tradicional. Para ilustrar o raciocínio, o fundador da VYRAL faz uma comparação com vendas físicas.

"O e-commerce tradicional é shopping: a pessoa entra com intenção, busca, compara, decide. Quem chega já queria comprar. TikTok Shop é feira de domingo. A pessoa estava passeando, alguém apareceu mostrando algo que ela nem sabia que existia, e comprou. A decisão acontece em segundos, dentro do vídeo", menciona Magalhães.

Até mesmo dentro do TikTok existem duas lógicas distintas de venda. Em vídeos curtos, o foco está no impulso, com produtos abaixo de R$ 67 tendo mais potencial de conversão. Já em lives é o oposto: a conversa em tempo real responde dúvidas e quebra objeções, permitindo a venda de itens mais caros que teriam dificuldade em vídeos curtos.

"A tendência mais forte é a venda por live. No TikTok Shop Brasil, as vendas ao vivo cresceram 143% no pico do fim de ano. Algumas marcas registram, em média, 2 mil pedidos por live. A live deixou de ser entretenimento e virou ponto de venda principal, especialmente em beleza, moda e suplementação", diz Magalhães, com base em dados da VYRAL.

De acordo com o especialista, o algoritmo do TikTok escolhe o que as pessoas veem pela performance do conteúdo (tempo assistido, taxa de finalização, salvamento, compartilhamento), não pelo número de seguidores de quem postou. Isso explica por que há perfis comuns faturando mais que o influenciador grande: "Quando o algoritmo premia desempenho, quem entrega conteúdo bom ganha, independentemente do tamanho da conta".

Para saber mais, basta acessar o site da VYRAL: https://vyral.com.br/

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