NoPing lança nova home page mundial do seu site

O NoPing anunciou uma reformulação de sua home page com foco em simplificar o acesso às principais ferramentas da plataforma. A nova interface foi desenvolvida para reduzir etapas entre a abertura do aplicativo e o início da sessão de jogo, concentrando recursos de otimização de conexão, monitoramento de desempenho e configurações avançadas em uma navegação mais direta.

Segundo a empresa, a proposta da atualização é permitir que o usuário encontre rapidamente o jogo desejado e acesse os recursos necessários para otimizar a conexão. A estrutura da página inicial passou a destacar tecnologias consideradas centrais dentro do ecossistema da plataforma.

Entre os recursos apresentados logo na entrada está o Multi Internet, sistema que permite combinar até seis conexões simultaneamente. A funcionalidade foi desenvolvida para ampliar as opções de tráfego de dados disponíveis durante a conexão com servidores de jogos online.

Outro destaque da nova home page é o chamado GPS da Internet com inteligência artificial, tecnologia que analisa mais de 2 mil rotas em tempo real para identificar caminhos potencialmente mais eficientes entre o jogador e o servidor do jogo. A ferramenta passa a ocupar uma posição de maior visibilidade na interface, permitindo que o usuário compreenda de forma mais clara como ocorre o processo de otimização da conexão.

De acordo com Thiago Alves, CMO do Noping, a reformulação busca aproximar os usuários das tecnologias disponíveis na plataforma e reduzir a complexidade de acesso aos recursos. "Nossa proposta com a nova home page foi tornar a experiência mais direta e intuitiva. Reorganizamos a interface para que os jogadores encontrem rapidamente os recursos mais utilizados e compreendam melhor como as tecnologias da plataforma atuam na otimização da conexão e do desempenho durante as partidas", informa.

As imagens divulgadas pela empresa mostram que o acesso aos jogos também foi simplificado. A tela principal reúne um campo de busca, categorias organizadas e cartões visuais dos títulos suportados. Após selecionar o jogo, o usuário pode visualizar servidores disponíveis, estimativas de ping e opções de roteamento antes de iniciar a otimização.

A reformulação também ampliou o destaque dado ao painel de monitoramento em tempo real. O recurso exibe informações relacionadas ao desempenho do sistema e da conexão durante as partidas. Entre os indicadores apresentados estão ping, FPS, uso de CPU e uso de GPU, permitindo que o jogador acompanhe métricas relevantes sem recorrer a softwares externos.

Outro componente incorporado à experiência da página inicial é o Pro Settings, conjunto de configurações pré-definidas baseado em ajustes utilizados por jogadores profissionais. De acordo com a empresa, o recurso reúne mais de 100 opções relacionadas a áudio, vídeo e sensibilidade, que podem ser aplicadas diretamente pelo usuário.

A atualização da home page faz parte da estratégia do NoPing de centralizar em um único ambiente os recursos de conectividade e desempenho oferecidos pela plataforma. Com a reorganização da interface, a empresa busca facilitar a descoberta de funcionalidades e reduzir o tempo necessário para acessar ferramentas utilizadas durante sessões de jogos online.

Sobre o NoPing

O NoPing Game Booster é uma plataforma brasileira voltada para otimização de conexão em jogos online para PC e dispositivos móveis. O sistema utiliza tecnologias de roteamento inteligente, Multi-Conexão e Multi-Internet para reduzir problemas relacionados a latência, jitter e perda de pacotes.

Segundo a empresa, a plataforma oferece período de teste gratuito (trial) para novos usuários.

Para mais informações, basta acessar o site do NoPing: https://noping.com/pt