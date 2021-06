Coronel Bicaco: Edil pede que prédio da antiga prefeitura seja declarado patrimônio histórico

Na sessão ordinária do dia 24 de maio, o vereador Itamar Sartori (PP) – que preside o Poder Legislativo neste ano – requereu através de proposição que seja declarado patrimônio histórico e cultural de Coronel Bicaco o prédio da antiga prefeitura.

— É uma reivindicação apenas para manter ‘vivo’, um dos tantos patrimônios que o município tinha da época de sua construção. Alguns foram se perdendo com o tempo. E Coronel Bicaco nunca se preocupou em recuperar esses patrimônios. Está sobrando a turbina de ferro e a prefeitura antiga — ponderou o vereador.

Segundo Itamar Sartori, existia um projeto para que o prédio – que abrigava recentemente a Secretaria Municipal da Educação – fosse a sede do Poder Legislativo. — Por questões burocráticas e de tempo não conseguimos tirar o projeto do papel no mandato passado. É um sonho meu que a Câmara de Vereadores se mudasse para aquele prédio, para preservar o patrimônio — destacou o progressista.

Com a mudança de local da Secretaria Municipal da Educação, o edil disse temer o futuro do prédio da antiga prefeitura. — Meu medo é que derrubem o prédio e construam outra edificação. Assim, perderemos a primeira prefeitura de Coronel Bicaco — mencionou o presidente do Poder Legislativo.

Itamar Sartori acredita que o imóvel será utilizado de alguma forma, mas solicitou que a Administração Municipal não modifique as características originais do prédio.

Colocada em votação, a proposição nº 055/2021 foi aprovada por unanimidade.

