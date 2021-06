Pedetista anuncia R$ 100 mil para a APAE de Coronel Bicaco

O vereador Paulo Hermel (PDT) relatou no grande expediente da sessão ordinária do dia 24 de maio, que buscou conhecer mais profundamente a realidade da escola de educação especial Meu Nome é Vida (APAE), de Coronel Bicaco.

O pedetista ressaltou a importância da instituição no atendimento de crianças especiais. — Muitas vezes, não damos a atenção devida para a APAE. Aos poucos foram me passando a realidade da escola e a necessidade de investimentos no mobiliário e instalações — disse o edil.

Após conversar com os demais vereadores do PDT, Paulo Hermel revelou que mantiveram contato com o deputado federal Pompeo de Mattos (PDT-RS). — Ele se sensibilizou. Fizemos um pedido de emenda e a APAE será contemplada com R$ 100 mil — enfatizou o vereador.

Conforme Paulo Hermel, o recurso financeiro chegará à instituição através da Prefeitura Municipal, pois o CNPJ da APAE possui restrições por causa de ações judiciais.

O edil frisou que a escola atende atualmente cerca de 60 alunos. — A APAE sobrevive com recursos do município, do FUNDEB e doações. Precisamos cuidar da APAE para que a APAE cuide de nossas crianças — finalizou o pedetista.

