Vista Gaúcha realiza finais do Campeonato Municipal de Futebol Sete e premia campeões de 2026

O Campeonato Municipal de Futebol Sete – Edição 2026 teve suas finais disputadas no domingo, 7 de junho, em Vista Gaúcha. De acordo com a organização, aproximadamente mil pessoas acompanharam as partidas que reuniram atletas, dirigentes, torcedores e autoridades.





A programação teve início pela manhã com os confrontos que definiram os terceiros colocados. Na categoria veteranos, Harmonia de Tiradentes e União de Bom Plano empataram em 3 a 3 no tempo regulamentar. Na disputa por pênaltis, o Harmonia venceu por 4 a 3 e ficou com a terceira colocação.

Na categoria livre, o Saltinho do Guarita conquistou o terceiro lugar ao vencer o Nacional do Barreiro pelo placar de 2 a 1.

Durante a tarde foram realizadas as finais do campeonato. Na categoria Sub-16, o Cavalheiro Futebol Clube venceu a equipe Gurizadinha do União de Bom Plano por 1 a 0 e conquistou o título.

Pela categoria feminina, a equipe da Diandra venceu a Polaca por 1 a 0 e ficou com o título da competição.

Na decisão dos veteranos, Barreiro/Kennedy e Saltinho do Guarita se enfrentaram na final. O Barreiro/Kennedy venceu por 3 a 2 e garantiu a conquista da categoria.

A última partida da programação definiu o campeão da categoria livre. O Harmonia de Tiradentes venceu o Rafaelli/Progresso por 3 a 0 e conquistou pela primeira vez o título do Campeonato Municipal de Futebol Sete.





Após o encerramento dos jogos, foi realizada a cerimônia de premiação com a participação do prefeito Claudemir Locatelli, do vice-prefeito André Danette, de secretários municipais, vereadores e demais autoridades. Na ocasião foram entregues troféus, medalhas e premiações aos participantes da competição



















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