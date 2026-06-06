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Sicredi impulsiona o empreendedorismo feminino com crédito e iniciativas voltadas à educação

Instituição desenvolve ações que atendem às necessidades reais das empreendedoras

Por: Editoria Local Fonte: Sicredi
06/06/2026 às 15h08
Sicredi impulsiona o empreendedorismo feminino com crédito e iniciativas voltadas à educação
Sicredi fechou 2025 com uma carteira de crédito de mais de R$ 17,5 bilhões direcionada para empresas lideradas por mulheres (Foto: Diones Roberto Becker)

O empreendedorismo feminino tem se consolidado como uma das principais ferramentas de transformação social e econômica no Brasil, com mais de dez milhões de mulheres à frente de seus próprios negócios, de acordo com dados do SEBRAE.

A instituição financeira cooperativa fechou 2025 com uma carteira de crédito de mais de R$ 17,5 bilhões direcionada para empresas lideradas por mulheres.

O valor representa um crescimento de mais de 12% em relação a 2024, quando a carteira somava cerca de R$ 15,6 bilhões. Para sustentar esse avanço, o Sicredi tem intensificado o movimento de captações internacionais, somando R$ 3,3 bilhões captados nos últimos cinco anos – destes R$ 1,13 bilhão captados somente em 2025.

Entre as instituições parceiras, destacam-se o Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF) e a Agência de Cooperação Internacional do Japão (JICA), destinados exclusivamente ao financiamento de negócios liderados por mulheres. 

Além do crédito: educação e liderança

Com presença nacional e atuação próxima às comunidades, o Sicredi desenvolve ações que atendem às necessidades reais das empreendedoras, oferecendo orientação e apoio ao protagonismo feminino que vai além das soluções financeiras. — No Sicredi, priorizamos uma abordagem humana e educativa. Entendemos que cada empreendedora tem uma trajetória única e, ao oferecer as ferramentas certas e o suporte necessário, ajudamos a transformar a realidade econômica e a promover a equidade nas regiões onde atuamos — destaca Stella Trabulsi Fraiha Franca, superintendente de Negócios PJ do Sicredi.

Entre as iniciativas de destaque estão:

- Curso Mulher Empreendedora: criado em 2023 e direcionado para a formação e crescimento de pequenos negócios, o programa já contou com a participação de 1.600 mulheres na modalidade online e mais de 300 no formato presencial. O curso está disponível na plataforma Sicredi na Comunidade.

- Comitê Mulher: com o objetivo de ampliar a presença feminina em cargos de liderança das cooperativas e comunidades, a iniciativa já contou com a participação de mais de 6.600 mulheres. Apenas em 2025, o programa envolveu 5.282 participantes ativas, resultando na eleição de 506 Coordenadoras de Núcleo e 85 Conselheiras dentro das cooperativas.

 

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