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Força-tarefa reorganizará a fiação aérea de internet e de fibra óptica em Tenente Portela

Campanha “Nada por um fio – fiação organizada, cidade segura” iniciará dia 11

Por: Editoria Local Fonte: Redação | Sistema Província de Comunicação
06/06/2026 às 13h38
Força-tarefa reorganizará a fiação aérea de internet e de fibra óptica em Tenente Portela
Trabalhos que serão efetuados foram definidos em uma reunião no gabinete da Prefeitura Municipal (Foto: Divulgação | ASCOM Tenente Portela)

Está prevista para começar no dia 11 deste mês, a campanha denominada “Nada por um fio – fiação organizada, cidade segura”. Os trabalhos que serão efetuados foram definidos em uma reunião que contou com a presença de autoridades do Poder Executivo, servidores municipais e representantes das empresas de telecomunicações atuantes em Tenente Portela.

A iniciativa consistirá em uma força-tarefa que reorganizará a fiação aérea de internet e de fibra óptica nas vias públicas da cidade. O cronograma terá início pelas avenidas e ruas centrais – com previsão de ampliação, nos próximos meses, para as demais partes do perímetro urbano.

O objetivo principal conforme a Administração Municipal é corrigir problemas identificados na rede aérea, como fios danificados, cabos soltos e estruturas inutilizadas. Essas situações comprometem a segurança, causam poluição visual e geram transtornos à população.

Na reunião, também ficou acertado que as ações ocorrerão mensalmente em diferentes pontos da cidade. As equipes realizarão ajustes e adequações nas redes de cabeamento. Outro tema debatido no encontro foi a padronização da organização e manutenção da fiação aérea de internet e de fibra óptica.

 

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