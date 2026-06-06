Força-tarefa reorganizará a fiação aérea de internet e de fibra óptica em Tenente Portela

Trabalhos que serão efetuados foram definidos em uma reunião no gabinete da Prefeitura Municipal (Foto: Divulgação | ASCOM Tenente Portela)

Está prevista para começar no dia 11 deste mês, a campanha denominada “Nada por um fio – fiação organizada, cidade segura”. Os trabalhos que serão efetuados foram definidos em uma reunião que contou com a presença de autoridades do Poder Executivo, servidores municipais e representantes das empresas de telecomunicações atuantes em Tenente Portela.

A iniciativa consistirá em uma força-tarefa que reorganizará a fiação aérea de internet e de fibra óptica nas vias públicas da cidade. O cronograma terá início pelas avenidas e ruas centrais – com previsão de ampliação, nos próximos meses, para as demais partes do perímetro urbano.

O objetivo principal conforme a Administração Municipal é corrigir problemas identificados na rede aérea, como fios danificados, cabos soltos e estruturas inutilizadas. Essas situações comprometem a segurança, causam poluição visual e geram transtornos à população.

Na reunião, também ficou acertado que as ações ocorrerão mensalmente em diferentes pontos da cidade. As equipes realizarão ajustes e adequações nas redes de cabeamento. Outro tema debatido no encontro foi a padronização da organização e manutenção da fiação aérea de internet e de fibra óptica.

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