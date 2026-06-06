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Estado destina R$ 7 milhões para fortalecer Bombeiros Voluntários no RS

Recursos do Fundo Estadual de Defesa Civil serão destinados à aquisição de equipamentos, tecnologia e veículos para corporações que atuam em quase 60 municípios gaúchos.

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província
06/06/2026 às 12h46
Estado destina R$ 7 milhões para fortalecer Bombeiros Voluntários no RS
(Foto: Divulgação)

Encerrou-se nesta sexta-feira (5) o prazo para que municípios com unidades de Bombeiros Voluntários legalmente constituídas e em operação encaminhassem projetos em busca de recursos do Fundo Estadual de Defesa Civil do Rio Grande do Sul (Fundec/RS). O edital disponibilizou R$ 7 milhões para investimentos voltados ao fortalecimento das corporações que atuam em quase 60 municípios gaúchos.

Os recursos poderão ser destinados à aquisição de equipamentos de modernização tecnológica, equipamentos para atendimento de ocorrências, mobiliário permanente e veículos utilizados nas atividades das corporações. A proposta busca ampliar a capacidade de resposta dos Bombeiros Voluntários em situações de emergência.

Os valores previstos variam conforme a situação dos municípios durante os eventos climáticos de maio de 2024. Municípios reconhecidos em estado de calamidade pública poderão receber até R$ 175 mil, enquanto aqueles em Situação de Emergência poderão acessar até R$ 100 mil. Os demais municípios poderão pleitear até R$ 50 mil.

O edital também estabelece que os municípios contemplados formalizem acordos de cooperação com suas corporações voluntárias, integrando oficialmente essas entidades às ações municipais de proteção e defesa civil.

Segundo Anderson Jociel da Rosa, presidente da Voluntersul, a iniciativa é resultado de uma mobilização iniciada em 2025 junto ao governo estadual. Conforme relatado pela entidade, a reivindicação foi debatida com a Comissão de Defesa, Segurança e Proteção Civil da Assembleia Legislativa, além de reuniões com a Casa Civil e a Defesa Civil Estadual.

O processo também contou com o acompanhamento do deputado estadual Elton Weber, que participou das tratativas relacionadas à demanda das corporações voluntárias.

De acordo com dados da Voluntersul, cerca de 60 municípios do Rio Grande do Sul contam atualmente com corporações de Bombeiros Voluntários. Aproximadamente 1,5 mil voluntários atuam em atividades como combate a incêndios, resgates, buscas e atendimento a emergências. Somente no ano passado, as corporações atenderam mais de 32 mil ocorrências em diferentes regiões do Estado.



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