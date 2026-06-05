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Interior paulista reúne opções de turismo para o inverno

O interior paulista esconde destinos de inverno que surpreendem: Analândia, Bragança Paulista, Caconde, Campos do Jordão, Campos Novos Paulista, Cu...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
05/06/2026 às 16h15
Interior paulista reúne opções de turismo para o inverno
Divulgação APRECESP

O inverno consolida o interior do Estado de São Paulo como destino preferencial para quem busca clima ameno, natureza preservada e experiências culturais de qualidade. As estâncias climáticas, reconhecidas pelo Governo Estadual por suas características ambientais e vocação turística, ganham vida plena entre junho e agosto. São paisagens de serra, cachoeiras, trilhas, gastronomia regional e eventos culturais que atraem visitantes de todo o país. A seguir, oito destinos que se destacam nesta estação:

Analândia: aventura na natureza

A cerca de 255 km da capital, Analândia é referência para quem busca natureza e esportes radicais. O Morro do Cuscuzeiro, formação de arenito com cerca de 150 milhões de anos, é símbolo da cidade e cenário para escalada, rapel, arvorismo, tirolesa e cavalgadas.

A estância possui 42 cachoeiras catalogadas. Entre elas, destaca-se a Cachoeira da Bocaína, com queda de 45 metros, cercada por paredões avermelhados e pinturas rupestres. Já o Morro do Camelo oferece trilha de dificuldade média e vista panorâmica da região. No inverno, o céu limpo e o ar seco tornam a experiência ainda mais especial.

Bragança Paulista: serra, lago e cultura

A menos de 80 km de São Paulo, Bragança Paulista reúne clima serrano, estrutura turística e intensa vida cultural. O Lago do Taboão é o principal cartão-postal, com pista de caminhada, áreas esportivas e espaços de convivência movimentados durante todo o inverno.

A Represa do Jaguari, cercada por montanhas, é procurada para esportes náuticos, pesca e passeios ecológicos. A cidade também preserva seu patrimônio histórico: foi a quarta do Brasil a possuir central telefônica e abriga o único Museu do Telefone do país. Em julho, o Festival de Inverno leva música, gastronomia e arte para bares, restaurantes e espaços culturais.

Caconde: represa, fazendas históricas e gastronomia

Na divisa com Minas Gerais, Caconde preserva o clima acolhedor das antigas cidades cafeeiras. O inverno destaca a paisagem do Circuito da Mogiana, marcada por fazendas históricas, morros cobertos de neblina e temperaturas amenas.

A Represa de Caconde, formada pelo Rio Pardo, é o principal atrativo natural, ideal para pesca esportiva, passeios de barco e contemplação. O centro histórico, com casarões e igrejas do ciclo do café, reforça o charme da cidade, perfeita para quem busca tranquilidade fora das rotas tradicionais.

Campos do Jordão: inverno nas alturas

Campos do Jordão é o destino de inverno mais famoso do Brasil. Com altitudes que chegam a 1.700 metros e temperaturas próximas de 0°C, a cidade ganha clima europeu durante julho.

O Festival Internacional de Inverno, maior evento de música erudita da América Latina, espalha concertos gratuitos pela cidade. O Palácio Boa Vista reúne mais de 1.800 obras de arte, incluindo telas de Tarsila do Amaral. Já o Horto Florestal oferece trilhas, cachoeiras e contato direto com a Mata Atlântica. O passeio de teleférico até o Morro do Elefante, os chocolates artesanais, os fondues da Vila Capivari e o Museu Felícia Leirner completam a experiência.

Morungaba: clima ameno e gastronomia

A cerca de 120 km da capital, Morungaba combina clima ameno, montanhas e atmosfera tranquila. Cercada por áreas rurais e remanescentes do ciclo cafeeiro, a cidade preserva forte vocação para o turismo de natureza.

Fazendas históricas oferecem cavalgadas, gastronomia típica e experiências rurais. Trilhas levam a cachoeiras e mirantes que revelam o vale do Rio Atibaia. Durante o inverno, o céu limpo e as manhãs frias criam cenários típicos de serra.

Nuporanga: bem-estar no Cerrado

No nordeste paulista, Nuporanga se destaca pelo clima mais ameno e pela tranquilidade. Cercada por paisagens de cerrado e formações rochosas, a estância atrai visitantes em busca de descanso e bem-estar.

O balneário municipal e as piscinas de água medicinal são os principais atrativos, conhecidos pelas propriedades terapêuticas. Caminhadas contemplativas e contato direto com a natureza completam a experiência.

Santa Rita do Passa Quatro: a terra dos jequitibás

Santa Rita do Passa Quatro abriga um dos patrimônios naturais mais impressionantes do estado: o Parque Estadual Vassununga, com a maior concentração de jequitibás-rosa de São Paulo. Entre eles está o "Patriarca", árvore com mais de 3 mil anos, cerca de 40 metros de altura e 11 metros de circunferência. O parque preserva mais de 2 mil hectares de Mata Atlântica e cerrado.

A cidade também é terra natal de Zequinha de Abreu, compositor de "Tico-Tico no Fubá". O roteiro turístico inclui ainda a Cachoeira Três Quedas, antigas fazendas cafeeiras e mais de 40 cachoeiras catalogadas.

São Bento do Sapucaí: cidade acolhedora

Vizinha de Campos do Jordão, São Bento do Sapucaí vem conquistando espaço entre os destinos serranos mais desejados do estado. A cidade possui clima de altitude, noites frias e a imponente Pedra do Baú, com 1.950 metros de altitude. Rapel, escalada, trekking e voo livre movimentam a região durante o inverno. O crescimento do enoturismo, a produção de queijos artesanais e azeites de oliva de altitude ampliam o charme gastronômico da estância.

Outro destaque é a Associação Arte no Quilombo, que reúne artesãos locais na produção de peças feitas com palha de bananeira e materiais naturais. Reconhecida pela sustentabilidade e qualidade de vida, São Bento une aventura, cultura e tranquilidade em um só destino.

Uma rede que fortalece o turismo paulista

Todos esses destinos integram a Associação das Prefeituras de Cidades Estância do Estado de São Paulo (APRECESP) — entidade que reúne as 78 cidades estância paulistas, fortalecendo o desenvolvimento turístico do interior e do litoral do estado. Mais informações: www.turismopaulista.tur.br﻿

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Créditos/Autoria: foto divulgação BR Brand Imports
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