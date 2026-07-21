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ONU e Unicef lançam guia para orientar pais sobre perigo da machosfera

Organizações defendem diálogo dentro de casa

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
21/07/2026 às 20h23
ONU e Unicef lançam guia para orientar pais sobre perigo da machosfera
© Bruno Peres/Agência Brasil

A ONU Mulheres e o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) lançaram um guia com orientações às famílias sobre os perigos da exposição de meninos e jovens à chamada machosfera, espaços nas redes focados na masculinidade e que promovem a misoginia (ódio, aversão e desprezo contra mulheres e meninas).

Chamado de No Mesmo Time: Guia de Conversa para Pais e Responsáveis , o guia explica o que é a machosfera, como funciona, impactos prejudiciais na vida dos jovens e traz formas de promover o diálogo dentro de casa.

Um levantamento feito pela Revista AzMina e o Núcleo Jornalismo (2025), citado pelas Nações Unidas, mostra que a misoginia chega às redes sociais de adolescentes de forma gradual e disfarçada, por meio de conteúdos de motivação e autoajuda.

“A machosfera é um desafio de toda a sociedade, com consequências reais para a segurança e a liberdade de mulheres e meninas. Este guia nasce para dizer aos pais e responsáveis que eles não estão sozinhos e que não precisam ter todas as respostas. Quando os adultos abrem espaço para conversas francas e sem julgamento, mostram aos meninos que respeito e igualdade também são coisa de time. É assim, dentro de casa, que começa a prevenção da violência”, afirma Gallianne Palayret, representante da ONU Mulheres no Brasil.

O que o guia traz:

  • explicação dos principais grupos e termos da machosfera e de como os algoritmos levam esse conteúdo até os jovens;
  • sinais de alerta de mudanças de comportamento e de linguagem;
  • dicas práticas de conversa, com perguntas para desenvolver o pensamento crítico sobre mídia, adaptadas por faixa etária;
  • orientações específicas para apoiar meninas expostas a conteúdo misógino;
  • caminhos para falar sobre igualdade de gênero no dia a dia.

O representante do Unicef no Brasil, Joaquin Gonzalez-Aleman, alerta que a importância das famílias, escolas e das comunidades oferecerem referências positivas sobre a masculinidade no momento em que os adolescentes estão construindo a identidade e evitar que sejam expostos a conteúdos com estereótipos e intolerância de gênero.

* Com informações do Unicef

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