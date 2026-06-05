Capotamento é registrado na SC-163 em Itapiranga

Um acidente de trânsito foi registrado na manhã desta sexta-feira, dia 5, na rodovia SC-163, em Itapiranga. O caso envolveu um automóvel Ford Ka, que saiu da pista e capotou.

Conforme as informações repassadas no local, o motorista, de 29 anos, relatou que perdeu o controle da direção em um trecho onde a pista estava molhada.

Quando os socorristas chegaram ao local, o condutor já estava fora do veículo. Ele encontrava-se consciente, orientado e sem ferimentos aparentes.

Após os procedimentos iniciais de avaliação, a vítima foi levada ao hospital para atendimento médico e realização de exames.

O atendimento da ocorrência foi realizado pelo Corpo de Bombeiros Militar de Itapiranga. Após o resgate, a Polícia Militar assumiu os procedimentos no local do acidente.





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