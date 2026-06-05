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Morador de Bom Progresso perde R$ 9 mil após cair no golpe do falso advogado

Criminoso se passou por advogado, prometeu liberação de valores ligados ao INSS e convenceu a vítima a realizar transferências bancárias

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província com informações MB Notícias
05/06/2026 às 07h49
Morador de Bom Progresso perde R$ 9 mil após cair no golpe do falso advogado
(Foto: Arte Sistema Província)

Um morador de Bom Progresso procurou a Delegacia de Polícia de Três Passos para registrar uma ocorrência de estelionato após ser vítima do chamado golpe do falso advogado, modalidade criminosa que tem feito vítimas em diferentes regiões do país.

Segundo o relato registrado na polícia, o homem recebeu mensagens por WhatsApp de uma pessoa que se identificou como advogado. O suposto profissional afirmou ter informações sobre um processo relacionado ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e comunicou que havia valores disponíveis para liberação.

Conforme a ocorrência, o golpista informou que, para que o dinheiro fosse liberado, seria necessário efetuar pagamentos antecipados referentes a despesas e encargos processuais. Convencido de que a solicitação era legítima, o morador realizou três transferências via Pix para contas indicadas pelo criminoso.

O prejuízo total chegou a R$ 9 mil. Apenas após concluir os pagamentos a vítima percebeu que havia sido enganada e procurou a polícia para registrar o caso.

A ocorrência foi registrada como estelionato e será investigada pela Polícia Civil.

As autoridades alertam que contatos inesperados envolvendo processos judiciais, promessas de liberação de valores ou pedidos de depósitos antecipados devem ser encarados com cautela. A orientação é que qualquer informação seja confirmada diretamente com o advogado responsável ou junto ao órgão envolvido antes da realização de transferências financeiras.

A Polícia Civil também recomenda que vítimas de golpes comuniquem o fato imediatamente às instituições bancárias e registrem a ocorrência o mais rápido possível, aumentando as chances de rastreamento ou eventual bloqueio dos valores transferidos.

No golpe do falso advogado, os criminosos utilizam informações relacionadas a processos judiciais e se passam por profissionais da área jurídica para solicitar pagamentos indevidos. As fraudes têm se tornado cada vez mais sofisticadas, com o uso de recursos tecnológicos e ferramentas de inteligência artificial capazes de reproduzir vozes, imagens, áudios e mensagens falsas para aumentar a credibilidade do golpe.

 

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