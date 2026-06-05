Homem é preso por tráfico de drogas durante operação da Brigada Militar em Tenente Portela

Uma ação da Brigada Militar realizada na quinta-feira (4), em Tenente Portela, resultou na prisão de um homem por suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas. A ocorrência foi registrada durante atividades da Operação Plano Tático Operacional.

Segundo informações divulgadas pela corporação, policiais militares da Força Tática do 7º Batalhão de Polícia Militar efetuaram a abordagem de uma motocicleta e realizaram a fiscalização do condutor.

Durante a revista, os agentes encontraram porções de crack e cocaína em posse do suspeito. Além das drogas, também foram apreendidos dinheiro em espécie e um telefone celular, materiais que poderão contribuir com o andamento das investigações.

Diante dos fatos, o homem recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia de Polícia, onde foram realizados os procedimentos legais cabíveis.

A ocorrência foi atendida por integrantes da Força Tática do 7º BPM, que mantém ações permanentes de enfrentamento ao tráfico de drogas e de combate à criminalidade nos municípios da região.

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