Colisão entre motocicleta e carreta agrícola deixa homem ferido em Tiradentes do Sul

Um acidente de trânsito registrado no fim da tarde desta quinta-feira (4) deixou uma pessoa ferida em Tiradentes do Sul. A ocorrência foi registrada na BR-468, no trecho que liga o município à localidade de Porto Soberbo.

De acordo com as informações apuradas, a colisão envolveu uma motocicleta Honda Titan de origem argentina e uma carreta agrícola. Com a força do impacto, o condutor da motocicleta sofreu ferimentos e necessitou de atendimento médico.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Três Passos foi acionada para prestar socorro à vítima, que posteriormente foi encaminhada ao hospital para avaliação e atendimento.

A violência da colisão também causou danos ao veículo agrícola. O motor da carreta acabou sendo arremessado para o acostamento da rodovia.

A Brigada Militar realizou a sinalização e o controle do tráfego no local até a chegada da equipe da Polícia Rodoviária Federal de Seberi, responsável pelos procedimentos relacionados à ocorrência.







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