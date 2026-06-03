Polícia Civil investiga ligação com tráfico em homicídio de mulher em Santo Ângelo

A Polícia Civil investiga como homicídio a morte de Daliane de Souza Barrichello, de 27 anos, ocorrida na noite de terça-feira (2), em Santo Ângelo. Conforme a apuração policial, a motivação do crime pode estar relacionada ao tráfico de drogas.

De acordo com o delegado Rafael dos Santos, titular da Delegacia de Polícia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (DRACO), a vítima possuía envolvimento com o tráfico de drogas e a residência onde morava era conhecida pelas autoridades como ponto de comercialização de entorpecentes.

Segundo a investigação, a jovem teria recebido uma mensagem para comparecer à frente da residência, onde receberia uma quantia em dinheiro. Ao sair do imóvel, foi surpreendida por dois homens que passaram em uma motocicleta. Um dos ocupantes efetuou diversos disparos contra a vítima.

Daliane de Souza Barrichello morreu no local. Após o crime, os autores fugiram e ainda não foram localizados.

A Polícia Civil informou que a vítima não possuía antecedentes criminais, embora já tivesse sido registrada como testemunha e vítima em ocorrências relacionadas ao tráfico de drogas.

A Brigada Militar informou que trabalha com suspeitos da execução. Daliane atuava no segmento de home care, prestando cuidados a idosos, e deixa três filhos.







■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp





