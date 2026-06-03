Agência oferece passeios de barco para turistas em Miami

Diferentes turistas e jogadores se preparam para chegar aos Estados Unidos para ver algumas das disputas que irão ocorrer em um dos países-sede do maior campeonato de futebol do mundo. De olho no fluxo de turistas, empresas norte-americanas têm ampliado a oferta de atividades voltadas ao turismo em alguns dos destinos mais visitados do país.

Em Miami, na Flórida, a agência Miami On The Water oferece passeios variados pela Biscayne Bay e destinos próximos ao litoral da cidade, com experiências que incluem roteiros panorâmicos, cruzeiros ao entardecer, esportes aquáticos e tours privativos para turistas que desembarcam na região.

Com saída partindo de Miami, os passeios da agência percorrem pontos conhecidos da cidade, como Star Island, Downtown Miami, Fisher Island, Venetian Islands e Miami Beach. Os roteiros são procurados principalmente por turistas interessados em conhecer a cidade em atividades na natureza, um dos atrativos mais populares entre visitantes.

Entre os serviços disponíveis está o passeio de barco em Miami, realizado em embarcações de dois andares com áreas abertas e espaços internos climatizados. O tour tem duração aproximada de 90 minutos e inclui vista para mansões localizadas em ilhas residenciais, além do skyline da cidade e do Porto de Miami.

Segundo a empresa, os roteiros contam com narração durante o trajeto em inglês e espanhol. Os embarques costumam ocorrer diariamente na região do Bayside Marketplace, no centro de Miami, local conhecido por concentrar atrações turísticas, restaurantes e marinas.

Outra opção oferecida pela agência é o cruzeiro ao pôr do sol em Miami, passeio realizado no fim da tarde e voltado para visitantes que desejam acompanhar o entardecer na Biscayne Bay. A experiência inclui música ambiente e navegação por áreas próximas a Miami Beach e ao centro financeiro de Brickell.

Os horários do cruzeiro variam de acordo com a época do ano e as condições climáticas, já que o passeio é programado para coincidir com o horário do pôr do sol. A recomendação da empresa é que os passageiros cheguem ao local de embarque com antecedência para realização do check-in.

Além dos passeios panorâmicos, a Miami On The Water também oferece tours noturnos pela baía e pelo Miami River. Nessas opções, os roteiros percorrem áreas iluminadas da cidade, incluindo Brickell, Downtown Miami e canais próximos à região portuária. Os passeios costumam acontecer no período da noite, principalmente entre o fim da tarde e o início da madrugada.

Outro serviço disponível é o passeio de lancha rápida, conhecido como "Thriller Speedboat Tour", realizado em alta velocidade ao longo da costa de Miami Beach. A atividade parte da área do Bayside Marketplace e tem foco em visitantes interessados em experiências de aventura.

A empresa também atua com aluguel de jet ski, parasailing, tubing e passeios privativos para grupos e famílias. Em algumas modalidades, os roteiros incluem paradas em bancos de areia e ilhas da região da Biscayne Bay, além de áreas utilizadas para observação da paisagem e atividades recreativas.

Entre os passeios voltados ao ecoturismo está o tour pelos Everglades, área de preservação ambiental localizada a cerca de uma hora de Miami. A atividade inclui transporte, passeio de airboat e visitas a regiões conhecidas pela presença de jacarés e fauna típica da Flórida.

Segundo informações publicadas no site oficial da agência Miami On The Water, os passeios são operados em embarcações inspecionadas e capitães certificados para as práticas turísticas. A empresa também destaca a importância de realizar reservas antecipadas pela internet, principalmente durante os períodos de alta temporada, como férias de verão e feriados nos Estados Unidos.

Com o crescimento do turismo em Miami nos últimos anos, os passeios náuticos seguem entre as atividades mais procuradas por visitantes brasileiros e estrangeiros que viajam à cidade em busca de experiências ao ar livre, contato com a costa da Flórida e vistas panorâmicas da região.