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Motociclista fica ferido em colisão entre Honda Biz e caminhonete no Centro de Santa Rosa

Acidente ocorreu no cruzamento da Avenida América com a Rua Santos Dumont e mobilizou o Corpo de Bombeiros

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província com informações Paulo Marques Notícias
03/06/2026 às 08h09
Motociclista fica ferido em colisão entre Honda Biz e caminhonete no Centro de Santa Rosa
(Foto: Corpo de Bombeiros / Divulgação)

Um acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta Honda Biz e uma caminhonete D-20 foi registrado no fim da tarde desta terça-feira (2), na área central de Santa Rosa.

O Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul (CBMRS), por meio do 11º Batalhão de Bombeiro Militar – Pelotão de Santa Rosa, foi acionado às 17h06 pelo telefone de emergência 193 para atender a ocorrência no cruzamento da Avenida América com a Rua Santos Dumont.

Segundo informações divulgadas pelos bombeiros, o condutor da motocicleta, um jovem de 20 anos, sofreu ferimentos em decorrência da colisão.

Após receber atendimento no local, a vítima foi encaminhada pela equipe do Corpo de Bombeiros para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Santa Rosa.

As circunstâncias que resultaram no acidente não foram informadas.



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