Motociclista fica ferido em colisão entre Honda Biz e caminhonete no Centro de Santa Rosa

Um acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta Honda Biz e uma caminhonete D-20 foi registrado no fim da tarde desta terça-feira (2), na área central de Santa Rosa.

O Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul (CBMRS), por meio do 11º Batalhão de Bombeiro Militar – Pelotão de Santa Rosa, foi acionado às 17h06 pelo telefone de emergência 193 para atender a ocorrência no cruzamento da Avenida América com a Rua Santos Dumont.

Segundo informações divulgadas pelos bombeiros, o condutor da motocicleta, um jovem de 20 anos, sofreu ferimentos em decorrência da colisão.

Após receber atendimento no local, a vítima foi encaminhada pela equipe do Corpo de Bombeiros para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Santa Rosa.

As circunstâncias que resultaram no acidente não foram informadas.





