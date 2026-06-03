Identificada mulher morta a tiros no bairro Santa Fé, em Santo Ângelo

Daliane Barriquello foi identificada como a vítima de um homicídio registrado na noite desta terça-feira (2), no bairro Santa Fé, em Santo Ângelo.

De acordo com informações preliminares, a mulher foi atingida por disparos de arma de fogo e morreu no local. A Brigada Militar foi acionada para atender a ocorrência e realizou o isolamento da área até a chegada da perícia.

Após os procedimentos iniciais, a investigação do caso ficou sob responsabilidade da Polícia Civil, que busca esclarecer as circunstâncias do crime, bem como identificar a autoria e a motivação do homicídio.

O fato mobilizou moradores do bairro Santa Fé e segue sendo apurado pelas autoridades. Novas informações poderão ser divulgadas conforme o andamento das investigações.





